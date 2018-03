Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager RELIGIONS ET CROYANCES Comprendre et adorer Dieu 2

Alors Dieu est-il cruel de laisser l’humain ainsi détruire la terre et se détruire lui-même ? Je pourrais accepter une telle assertion si des sages n’étaient pas venus de par le monde et n’avaient pas apporté des paroles sages et réconfortantes. Que ces paroles soient dans la bible ou dans le Coran peu importe pour moi du moment qu’elles interpellent nos cœurs et nous poussent à méditer sur le sens de la vie et notre comportement. Certains pourraient dire que ces paroles ont été inventées ? Certes d’autres paroles sages sont hors de ces deux livres sacrés mais qui nous dit qu’elles aussi ne viennent pas de Dieu ? Qui sait comment et par qui Dieu s’exprime ? D’où vient cette sagesse unique qui anime certains humains ?

Jésus en Inde Manifestations de Dieu Je ne crois pas que Dieu se manifeste (forcément) par des actes spectaculaires et des miracles, mais je peux croire qu’il touche le cœur de certains humains pour faire le bien. Je pense que Dieu nous parle en permanence et si nous sommes ouverts à ses signes nous entendons sa voix. Je crois qu’il est cette voix au fond de mon esprit qui me dit :

«Cessez de faire le mal. 1.17 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve. » Esaïe 1.16-17

« 15.1 Psaume de David. O Éternel ! Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? - 15.2 Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son coeur. 15.3 Il ne calomnie point avec sa langue, Il ne fait point de mal à son semblable, Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. 15.4 Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel; Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. 15.5 Il n'exige point d'intérêt de son argent, Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Psaumes

« 82.2 Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité, Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. 82.3 Rendez justice au faible et à l'orphelin, Faites droit au malheureux et au pauvre, 82.4 Sauvez le misérable et l'indigent, Délivrez-les de la main des méchants. » Psaumes

« 1.11 S'ils disent: Viens avec nous! dressons des embûches, versons du sang, Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, 1.12 Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, Et tout entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse; 1.13 Nous trouverons toute sorte de biens précieux, Nous remplirons de butin nos maisons; 1.14 Tu auras ta part avec nous, Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous! 1.15 Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, Détourne ton pied de leur sentier; 1.16 Car leurs pieds courent au mal, Et ils ont hâte de répandre le sang. » Proverbes

« 4.18 Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. 4.19 La voie des méchants est comme les ténèbres; Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Proverbes

« 10.11 La bouche du juste est une source de vie, Mais la violence couvre la bouche des méchants. 10.12 La haine excite des querelles, Mais l'amour couvre toutes les fautes. 10.13 Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. 10.14 Les sages tiennent la science en réserve, Mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. 10.15 La fortune est pour le riche une ville forte; La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. 10.16 L'œuvre du juste est pour la vie, Le gain du méchant est pour le péché. » Proverbes

« La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ! » Sourate 2, Verset 177

« 11]¤ Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile! ¤ [12]¤ Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? ¤ [13]¤ C'est délier un joug [affranchir un esclave], ¤ [14]¤ ou nourrir, en un jour de famine, ¤ [15]¤ un orphelin proche parent ¤ [16]¤ ou un pauvre dans le dénouement. ¤ [17]¤ Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. ¤ » Sourate 90

Je crois que Dieu s’adresse (à) et écoute nos cœurs. Une amie (musulmane je tiens à le préciser) m’a dit que même toutes nos prières et nos sacrifices ne suffiraient pas à payer ce que nous devons à Dieu et que ce n’est que par sa grâce qu’il nous accueillera chez lui, au paradis. Je veux bien le croire tant je perçois méchanceté et perversité chez les humains. Mais je le répète si certains humains n’étaient pas incroyablement bons peut-être maudirais-je cette race qui m’a tant déçue et choquée. Si je suis croyant et croyez-moi je le suis de manière absolue, je ne me rattache (complètement) à aucune des grandes croyances telles que la chrétienté et l’Islam et encore moins à d’autres. En ce sens on me qualifie de croyant rebelle et plusieurs personnes m’on dit que je brûlerai en enfer ! Mais j’ai demandé à ces personnes si elles-mêmes étaient assurées d’aller au paradis ! Ce à quoi elles m’ont répondu non ! Je leur ai donc lâché que quand elles seraient sûres d’aller au paradis, alors elles pourraient s’occuper de mon cas et se préoccuper de savoir si oui non j’irais en enfer. Je veux dire par là que nous avons tous un espoir d’aller vers un monde meilleur. Certains savent le faire partager, d’autres pas. Certaines personnes sont prêtes à accepter ce que vous dites d’autres pas, mais rien ne vous dit que ces personnes ne vont pas se réveiller à un moment ou un autre ! Selon moi seul Dieu connait notre destin et c’est arrogant de la part de certains de (vouloir) se substituer à lui, je considère d’ailleurs ce genre d’attitude comme un blasphème. Je pense que sur ces sujets c’est à lui qu’il faut s’en remettre. Moi je me pose des questions et je cherche des réponses aussi bien sur la bible que sur le Coran.



Pensées d’un rebelle sur la bible Evidemment le rebelle qui est en moi me dit souvent que tout cela ce sont des idées que je me fais et qu’en fait nous humains ne savons rien. Peut-être que la vérité est proche de celle présentée par le « livre d’Urantia » avec le Père qui est au paradis et qui délègue à toute une hiérarchie d’êtres spirituels différentes tâches ? Même l’apôtre Jean n’a-t-il pas dit selon la bible que nul n’avait vu le Père, de tout temps (1)! Qui est donc cet être qui parlait à Abraham ? (2) Qui a annoncé à Abraham que sa femme Sarah allait tomber enceinte alors qu’elle était déjà à un âge bien avancée ? (3) Car même des êtres qui sont impressionnants comme celui qui a rencontré le prophète Daniel selon la bible ont clairement affirmé qu’ils n’étaient pas Dieu, mais envoyé par Dieu. Et pire cet être a dit à Daniel qu’il avait été retardée par le prince de Perse et que sans l’aide du Prince d’Israël, Michael il aurait eu des problèmes (4). Mais pourtant cet être qui s’est adressé à Abraham avec deux anges se disait l’éternel ? Je suppose que certains auront reconnu en lui le christ ou alors « l’ange de l’Eternel » celui qu’on appellerait aussi Michael ce qui veut dire « qui est comme Dieu ». La bible en elle-même est un livre bien mystérieux qui ouvre de nombreuses portes et amène de nombreuses et troublantes questions. Qui est par exemple ce Melchisédek dont il n’est fait mention que quelques fois de manière énigmatique (5) dans la bible et qui semble pourtant être un être extrêmement puissant voire incontournable ? Qui sont les princes des nations dont une traduction de la bible dit que c’est par rapport à leur nombre que le nombre de nations de la terre furent déterminés (6). Pour rappel il y a 71 nations dont 70 (comme la Perse par exemple) qui seraient dirigées par des princes. Ce serait à ces princes que l’Eternel s’adressait dans ce passage de Psaumes 82.6 : « J'avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut ». L’évangéliste Michelle d’Astier (7) a une fois au moins fait mention de ces princes des nations qui seraient des êtres extrêmement puissants. Est-ce ces princes que l’on appelle « fils de Dieu » et qui ont comparu devant Dieu en même temps que Satan dans le livre de Job (8) ? La bible elle-même dit que ces b’nai ha elohim (fils d’Elohim) étaient présents à la création du monde (9), ce qui fait dire à certains que ce n’est nul autre que les anges. Qui d’autres auraient pu être présents à la création du monde ? Et qui compose cette mystérieuse armée des cieux dont il est fait mention à maintes reprises dans la bible (10) ? Sans compter la « reine du ciel » qui est rappelons-le le titre que les catholiques donnent à Marie ce qui a le don de passablement agacer les protestants (11). Oui de nombreuses questions m’assaillent à la lecture de la bible, comme par exemple le rôle du christ. Mais enfin qui est le christ selon la bible ? Il est appelé « fils de Dieu » (12), mais il n’est pas le seul à bénéficier de ce titre comme nous l’avons vu. Il est appelé le verbe (13) qui était avec Dieu au départ et qui aurait été Dieu ! Peut-être est-ce de là que certains ont déduit que le christ était Dieu incarné ? Mais pourtant il priait Dieu (14), il appelait Dieu son Dieu et notre Dieu (15), il semblait faire une distinction claire entre Dieu le Père et lui (16). Peut-être est-ce moi qui lis mal la bible, mais je la comprends bien différemment de nombre de chrétiens. Tout ceci pour dire qu’à la lecture de ce livre que par ailleurs j’estime beaucoup, je me sens assez troublé. Par exemple par rapport au livre de vie (17) ? Certains d’entre nous ne seraient pas dans le livre de vie ? Je reconnais que certains humains sont apparemment irrécupérables et le livre « apocryphe » d’Enoch peut expliquer cela dans certains passages (18). Mais cela voudrait dire que certains ne sont pas prédestinés à être sauvés ? Dans ce cas d’où viennent leurs âmes ? Sont-elles des démons pur et simplement ? A lire la bible j’ai souvent l’impression qu’elle sert à battre le rappel de ceux qui sont à Dieu comme Abel et à condamner ceux qui sont du malin comme Caïn. Cela a sans doute donné naissance à la théorie de la postérité du serpent (19), certains pensant que le diable à des enfants et Caïn ne fut que le premier d’entre eux. Ainsi pour certaines personnes, cette théorie éclairerait d’un jour nouveau certains passages bibliques comme notamment ceux ou Yahweh recommande d’exterminer certains peuples, dont notamment les géants qui pour certains ne sont que des enfants d’anges déchus (20). Certains affirment qu’Israël était génétiquement « pur » car descendant directement de Noé et donc de Seth et d’Adam. Mais ce genre d’affirmation est battu en brèche puisque la femme de Joseph était égyptienne (21) la femme de Moïse était éthiopienne (22). Et puis cette mis en garde de la bible me semble assez explicite :

« Que vous croyez ceci ou pas n’enlève rien à votre salut. Mais prenez garde de ne pas parler mal ou à la légère de ces Choses, vous risqueriez de parler mal de ce que vous ne connaissez pas, comme le firent certains » Jude 1/10.

Des personnes curieuses comme moi pourraient se demander pourquoi tout ça, pourquoi avons-nous été créés ? Si au moins l’avenir était inconnu mais un livre comme Apocalypse montre que non ! Ce livre remplit d’espoir autant qu’il désespère et c’est un sentiment assez étrange. La bible est un livre qui me fascine, m’intrigue et me laisse perplexe en même temps. Je dois avouer que peu de livres ont un tel effet sur moi. Et croyez-moi quand je dis que je suis passionné de livre de science-fiction depuis l’enfance, mais je considère quand même la bible comme un livre à part et qui me touche comme peu d’autres livres. Surtout c’est un livre qui me pousse à méditer longuement !

Alors est-ce la même chose avec le Coran ?



Pensées d’un rebelle sur le Coran Premier écueil avec le Coran il semblerait que pour pleinement apprécier sa beauté, il faut le lire en arabe. En arabe m’a-t-on souvent dit il est d’une beauté incomparable et son style est inimitable. Pour moi cela voudrait dire si cela est avéré qu’il est sans aucun doute l’œuvre d’une puissance surhumaine. Un homme lisait le Coran devant moi, plus précisément la sourate Yacine et un mouton s’est comme prosterné. Le lecteur après avoir fini sa lecture m’a demandé si j’avais noté ce « signe » ! Bien sûr que je l’avais vu. Mais bon je voudrais m’intéresser au contenu du Coran. Il est vrai qu’il présente Dieu à une certaine hauteur et c’est fort appréciable. Il insiste sur le fait que Jésus n’est pas le fils de Dieu (23). Et que les autres personnes ayant reçu un message divin l’ont perverti même si tous ne sont pas égarés (24). On peut être d’accord avec cela quoiqu’on se demande pourquoi Dieu n’a pas préservé sa parole ? Ou alors ces perversions n’ont égaré que ceux qui devaient être égarés, c’est une possibilité aussi à la lecture du Coran. Et je ne peux concevoir que Dieu égare les gens par pur plaisir. Le Coran contredit à de multiples reprises la bible notamment sur Jésus qui n’a pas été crucifié selon ce livre sacré (25). Mais notamment sur Ismaël et Abraham et en ce sens effectivement il change apparemment le message de la bible. Cela gêne bien sûr les chrétiens qui ont un regard intrigué sur le Coran (26). En ce sens on peut aussi dire que le Coran est un livre révolutionnaire même si nos amis musulmans préfèreraient et je le leur concède le terme de « livre correcteur ». Mais voilà certains passages qui m’intriguent :

Sourate 7 : « [178]¤ Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé. Et quiconque Il égare, voilà les perdants. ¤ [179]¤ Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. ¤ »

Sourate 50 : « [30]¤ Le jour où Nous dirons à l'Enfer; "Es-tu rempli?" Il dira: "Y en a-t-il encore"? ¤ »

Et aussi de me demander qui Dieu égare selon le Coran et pourquoi ? Et aussi l’enfer est-il prédestiné à être rempli ? Est-ce que comme le dit le Dr Rashad Khalifa notre vie sur terre est notre ultime chance (27) ? Je vois aussi que sur de multiples sites il y a des débats enflammés entre pro-hadiths et anti-hadiths ? C’est sans aucun doute un débat qui concerne (surtout) les musulmans et je n’ai pas envie de m’en mêler bien que je m’intéresse, curieux que je suis, à cette croyance et aux débats entre musulmans lesquels sont quelques fois fort intéressants.

Intéressant le Coran mentionne que Dieu a détruit des cités (sourate 7.3) ce qui finalement rejoint le passage de la bible sur Sodome et Gomorrhe. Le Coran est vraisemblablement un filtre : Sourate 3.7 : « C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: "Nous y croyons: tout est de la part de notre Seigneur!" Mais, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. ». Voilà sans doute un verset qui pourrait sans aucun doute expliquer tout le mystère du Coran et répondre à nombre de questions que je me pose sans pour autant soulever un certain malaise. Quels sont les passages que l’on peut mal interprétés ? Cependant vu le grand calme et la sagesse de nombre de grands musulmans que je connais je pense que ce verset trouve tout son sens.

Alors finalement pourrait-on demander du quel de ces deux livres je me sens plus proche.



Et moi dans tout ça ? Aussi intriguant que cela puisse paraître je me sens quelques fois plus proche d’un de ces deux livres que de l’autre. En fait ça change souvent et cela trouble les personnes qui discutent avec moi sur ces sujets, certains on s’en doute ayant fait leur choix définitif et ne comprennent pas que je tergiverse autant. Pour autant et sans vouloir me vanter, j’ai semble-t-il renforcé des chrétiens dans leur foi et sans doute des musulmans aussi ! S’il y a une chose dont j’ai horreur c’est que l’on essaie de raconter des mensonges éhontés sur ces deux livres, surtout sans les avoir lu soi-même et en avoir tiré ses propres conclusions. Parce que je suis un humain qui aime la vérité et en vérité, je pense que seul Dieu détient la vérité. Mais je ne vais tout de même pas mentir sur certaines personnes parce que je ne les aime pas. Si je faisais cela je ne serais guère mieux qu’un criminel, ce qu’en fait compte je peux devenir si mes propos poussent d’autres personnes à faire du mal à ceux que j’aurais honteusement dénigrés. Appeler à la haine d’autrui est quelque chose de vraiment grave. Je préfère chercher à comprendre ceux qui ont point de vue différent du mien.

Concernant ces deux livres, j’ai l’impression qu’ils possèdent en leur sein comme dans le jardin d’Eden, l’arbre de vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces livres mènent à la perdition des humains mauvais et éclairent les purs de cœur. Il y a la voix de Dieu qui nous dit ce qui est et la voix du démon qui nous pousse à interpréter de la manière qui nous fait plaisir la parole de Dieu. Bien sûr on pourrait disserter à l’infini sur le pourquoi de notre création mais cela ne ferait que démontrer notre incapacité à choisir le bien ou le mal. Les humains se servent de ces livres pour faire soit un grand bien, soit le mal à l’état pur. En Afrique noire où je vis des personnes utilisent (apparemment) le Coran pour faire du mal, pour s’enrichir, lancer des sortilèges etc… Et les témoignages ne manquent pas ! De même de nombreux pasteurs utilisent la bible pour séduire et abuser les gens. Ces livres sans aucun doute des filtres comme je le pense et des révélateurs de fond. Ils poussent les humains mauvais jusqu’à l’extrême limite de leur folie et les gens bons jusqu’au bout de leur sollicitude. Certains humains commettent les pires atrocités en ayant les mots « amour » et « paix » dans la bouche.

Ceci étant dit, il n’empêche que certains points devront être éclaircis, concernant la crucifixion du christ notamment. Cela amène à se poser la question de savoir si Dieu a besoin d’un tel sacrifice pour pardonner l’humain ? Bon certaines discussions que j’ai eues et lectures que j’ai faites m’ont amené à élaborer certaines hypothèses. Une d’entre elles est celle-ci : en se sacrifiant le christ a endossé à la place des humains le poids (insupportable) de leur faute et donc qui croit en lui, lui donne le fardeau et est libre. Car ces fautes sont autant de liens qui enchaînent l’humain. Et certains humains ne sont que des bêtes aussi triste que cela puisse être. Et en effet rien ne garantit que ces êtres pourraient un jour redevenir bon quoique je me dis je n’ai pas le droit d’en juger. Le Coran lui semble dire que les justes écoutent la parole de Dieu et y adhèrent et que les mécréants la rejettent ou l’utilisent à mauvais escient. Il est répété maintes fois dans le Coran que Dieu est pardonneur et miséricordieux, chose que les antimusulmans primaires ont bien du mal à comprendre en lisant le Coran il est vrai avec de gros préjugés et une recherche obsessionnelle de passages qui confirment leur haine de l’Islam. Mais je parle de crucifixion du christ parce que cela a rapport avec le salut des humains et que beaucoup d’humains pensent que le salut passe par la vénération du christ. Certes a-t-il dit selon la bible que « nul ne vient au père que par moi » (28), phrase que l’on peut interpréter de multiples façons. Mais il a aussi dit que pour aller au paradis il fallait faire ce qui était écrit dans la loi, observer les commandements (29). Moi je pense qu’il (le christ) est surtout venu montrer ce qu’il fallait faire pour plaire à Dieu et les dons que Dieu pouvait donner à ceux qui lui plaisent. Il était donc un modèle vivant puisque les humains étaient incapables de voir comment plaire véritablement à Dieu et quels miracles on pouvait accomplir en marchant totalement avec Dieu comme Adam aurait du le faire. Il a donc selon ma compréhension de la bible remplacé Adam.

Je peux aussi comprendre qu’un musulman puisse être suspicieux envers la bible et les chrétiens ou autre gens du livre, vu que la bible parle de la crucifixion du christ, chose que le Coran rejette et que certains chrétiens divinisent Jésus. Je peux comprendre aussi que les musulmans trouvent gravent le fait de représenter Jésus, ce que je ne cautionne pas non plus puisque nous ne savons pas à quoi peut bien ressembler Jésus et ce ne sont pas les dessins de chapelle Sixtine (30) qui doivent être pris pour modèle. Je peux comprendre que les chrétiens se méfient de l’Islam après avoir lu ce passage de la bible : « 8 Mais si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème ! 9 Nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant : si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ! » Galates 1. Ces sujets sont sensibles mais je crois que nous pouvons tous en discuter calmement et librement.

Je pense que l’on ne peut croire en Dieu sans croire au paradis et comme tout un chacun j’ai ma vision du paradis.



Comment je vois le paradis Et bien je vois le paradis comme un lieu de paix et de beauté où l’on se repose de toutes les épreuves de cette horrible vie ici bas. Je vois un endroit où l’on écoute la plus belle des poésies, la plus douce des musiques, où l’on sent la plus agréable des odeurs, où l’on ressent une paix et une sérénité comme dans nul endroit sur terre. Plus que tout je vois une rencontre avec le créateur et une explication sur le sens de toute chose. Ne pas comprendre certaines choses est vraiment éprouvant mais je sais qu’ici bas vu mes limites, il y a énormément de choses que je ne peux comprendre ou connaître. Mais souvent la connaissance nous rend arrogant de même que la certitude que nous sommes des élus de Dieu. A vrai dire je crois que le paradis est quelque chose de plus fort et de plus beau que mes fantasmes qui de toute façon sont inspirés par les choses terrestres. Alors s’imaginer le paradis, n’est-il pas source d’égarement ? Certaines personnes je crois qui ont fait des NDE (Near Death Experience) ou EMI (Expérience de Mort Imminente) parlaient de visions du paradis (31) ? Je me méfie à vrai dire de ce genre de choses qui peuvent être des illusions démoniaques. Ce n’est pas parce que je crois au paradis que j’accepterai que n’importe qui vienne me montrer de belles images et me disent ceci est le paradis. Je suis convaincu depuis qu’enfant j’ai eu la preuve que le « père noël » n’était qu’une aimable fable (pas si innocente que ça d’ailleurs) que ce monde pouvait être un monde de tromperie et de contrefaçon. Pourquoi ne serait-il pas un monde de contrefaçon, puisque beaucoup d’humains aiment s’attacher au faux. Et puis nous avons tous notre vision du paradis. D’ailleurs ce passage de Matrix est assez intéressant à ce sujet.

L'Agent Smith, parlant de la Matrice à Morpheus :

« Ne l'avez-vous jamais contemplé, Morpheus ? N'avez-vous jamais été ébloui par sa beauté, son ingéniosité ? Des milliards de gens vivant leurs petites vies anonymes sans même y penser. Saviez-vous que la première Matrice avait pour dessein de créer un monde parfait, où personne ne souffrirait. Le bonheur parfait pour chaque être humain ! Ce fut un désastre, une catastrophe pour les récoltes. Certains pensaient que nous devrions reprogrammer l'algorithme du concept de monde parfait. Mais je crois que votre espèce, les humains, définissez la réalité comme une sorte de purgatoire, une souffrance. Le monde parfait était un rêve auquel vous ne pouviez accéder qu'en mourant. »

Je pense que beaucoup d’humains ont dans leur tête l’idée que cette terre ne peut être un paradis dans le sens où tout leur sera offert sur un plateau. Il n’est alors pas étonnant de voir des humains « à l’abri du besoin » devenir fou. Si on ne redoute même plus même un tout petit peu l’avenir, si le lendemain ne vous réserve plus aucune surprise à quoi bon vivre ? Je pense que l’humain a un besoin inné de se sentir utile et de servir à quelque chose. Il doit aussi s’occuper l’esprit et le corps, sinon il dégénère et cela j’ai pu l’observer. D’ailleurs quand certaines personnes vieillissent et ont l’impression qu’elles ne servent plus à rien, elles ont envie d’en finir et de partir car leur corps devient telle une prison. La facilité n’est sans doute pas faite pour l’homme et personnellement je ne me sens jamais aussi vivant que quand je relève un défi. Et c’est sans aucun doute pour cela que les riches s’imposent d’étranges défis qui nous paraissent idiot ou aberrant comme faire le tour du monde en ballon, aller dans l’espace, contrôler le monde. Ces « pauvres » bougres ont besoin d’exister. Mais un paradis où tout nous sera offert sur un plateau ne serait-il pas ennuyeux ? Pire ne peut-il pas finalement devenir un enfer ?

Je pense que puisque Dieu nous connait, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Il nous proposera des défis à notre hauteur. Je pense qu’arriver à lui n’est qu’une étape et sans doute nous réserve-t-il autre chose. Mais ceci je le précise n’est que mon point de vue personnel. Certes Dieu nous enlèvera un énorme poids des épaules si nous arrivons au paradis mais je ne crois pas que ce soit pour nous rendre oisif. Si l’on prend le concept biblique d’Eden, il ne me semble pas qu’Adam était oisif, ou est-ce moi qui l’ai mal compris ? Bref, je pense que nous avons un grand rôle à remplir ici bas et ceux qui vaincront le monde auront à tenir un rôle particulier. Rien que sur terre il a réservé un certain rôle à certains humains. Et puis les 7 péchés capitaux tels que la colère, la gourmandise, l’avarice, l’envie, l’orgueil, la paresse (l’acédie en fait) et la luxure n’auront pas droit de cité car ils sont source de corruption.



Conclusion « 30.8 Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère; Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. 30.9 De peur que, dans l'abondance, je ne te renie Et ne dise: Qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, Et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Proverbes

Ces mots j’aurais sans doute pu les écrire d’une autre manière. Une chose est sûre je sais (et c’est une certitude absolue) qu’être vraiment riche ne m’intéresse pas, car je veux vivre en travaillant pour assurer mes besoins. Oui je rêve d’une vie assez simple et accomplir mon destin, trouver ce pourquoi je suis ici. Je sais que je suis unique comme l’est chaque étoile dans le ciel et chaque flocon de neige. Je sais que j’ai un rôle spécifique sur terre comme sans aucun doute chacun d’entre nous. Je pense qu’aucun d’entre nous n’est de trop ici bas, d’où ma colère contre ceux qui parlent de réduire le nombre d’humains presque par simple caprice ai-je envie de dire. Je n’aime pas les avortements et autres meurtres d’enfant qui empêchent peut-être de grandes destinées de s’accomplir.

« 14.2 L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu. 14.3 Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. » Psaumes

Oui je pense que nous sommes tous plus ou moins égarés et ce n’est que par grâce de Dieu que nous pouvons être sauvés. Sans doute Dieu qui sait tout a ses élus sur cette planète terre. Il nous observe prêt à tendre la main à celui qui le cherche sincèrement.

Bible et Coran sont certes différents mais selon moi se rejoignent sur des points cruciaux à savoir :

• Que nul d’entre nous les humains n’a jamais vu Dieu à quelle qu’époque que ce soit.

• Que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme.

• Qu’il faut être généreux comme Dieu est généreux avec nous.

• Qu’il faut s’en remettre à Dieu pour toute chose.

• Les justes entendent la parole de Dieu et se soumettent à sa volonté.

• Que la richesse ne protège ni de la mort, ni de la colère de Dieu.

J’invite personnellement les personnes à lire ces deux livres et à en tirer leurs propres conclusions. J’invite aussi les adhérents aux deux paradigmes que sont l’Islam et la chrétienté de multiplier les discussions et de les rendre disponibles sur le net par exemple, cela montrera sans doute à quelle point sont vaseuses des notions comme « choc des civilisations ». Je sais qu’on ne m’a pas attendu pour faire ce genre de propositions mais je pense qu’il est utile de rappeler et d’insister sur les choses positives. Nous sommes des êtres sensibles et intelligents alors pourquoi manquer une occasion de le prouver ?



