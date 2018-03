CLOWNESQUE : L'EX-FICHÉ CHALGHOUMI DEMANDE « L'EXPULSION » DES 20 000 CITOYENS FICHÉS "S".

Le mardi 26 juillet, en réaction à la tuerie de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray, Hassen Chalghoumi a publié sur Facebook sa proposition : "Fichés S : expulsion de la France. Qu'ils nous laissent vivre en paix" {http://panamza.com/buq}.



Rappels :



* Environ 20 000 citoyens -soupçonnés de visées terroristes ou d'atteinte à la sûreté de l'Etat, sans pour autant qu'ils aient commis de crime ou de délit- sont fichés "S" {http://panamza.com/bur}.



* Peu de temps après son arrivée (en 1996) sur le sol national en provenance de Tunisie et jusqu'en 2005, Hassen Chalghoumi, aujourd'hui proche du Crif et de la franc-maçonnerie, était considéré par le ministère de l'Intérieur comme un fondamentaliste {http://panamza.com/bus; http://panamza.com/apprenti-chalghoumi}.



Pour en savoir plus sur Hassen Chalghoumi, alias "Le Schpountz", consultez le dossier de Panamza {http://panamza.com/drancy-hollywood}.



***SOUTENEZ L'INFO-PANAMZA ! http://www.panamza.com/alerte***