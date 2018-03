CELUI QUI ECRIT UNE LETTRE AU PRESIDENT

Proposé par l'auteur

Bonjour,







Je viens de faire éditer mon premier livre, CELUI QUI ECRIT UNE LETTRE AU PRESIDENT, « On me demande de m’intégrer, mais j’suis déjà chez moi ! ».



Il est disponible à la FNAC et chez tous les libraires.







Le livre aborde différentes thématiques qui peuvent se traduire, et vous le savez, comme le cri d’une jeunesse en mutation, une jeunesse métissée, ayant pour hymnes des tubes de rock ou de rap, pour idoles Jamel ou Zidane.







En cette période électorale j’imagine que vous êtes un peu occupé, mais j’espère que vous pourrez prendre un peu de votre temps pour un jeune… comme les autres.







Je vous joins différentes informations concernant mon livre.







Bien à vous.





Salutations distinguées,