Boycott interdit en France : ce scandale expliqué en 5 minutes - Blabla #13 - Osons Causer

Récemment, la Cour de cassation a confirmé la condamnation à 32 000 euros d’amende et de dommages et intérêts de plusieurs militants du mouvement « BDS ». Le mouvement « Boycott, désinvestissement, sanctions » est né en 2005 en Palestine grâce à l’initiative de plusieurs associations locales. Il a depuis reçu le soutien de fonctionnaires importants de l’ONU et de plusieurs personnalités israéliennes et de la communauté internationale. La plus haute cour de justice française a donc fait le choix de rendre illégal l’appel au boycott des marchandises provenant d’un pays particulier, au motif qu’il constituerait un usage discriminatoire de la liberté d’expression.

Nous nous proposons de rappeler la glorieuse fortune du boycott dans l’histoire des luttes pacifiques pour l’émancipation (nous croiserons au passage Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King et Nelson Mandela) pour montrer l’absurdité juridique et morale de cette décision.

