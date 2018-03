BACHAR AL-ASSAD : L’APPEL AU PEUPLE !

Bachar al-Assad présidentiable en 2014 « si le peuple le veut » …Luc MICHEL pour Syria Committees – Comités SyrieAvec SANA – Al Manar / 2013 05 30 /Bachar al-Assad fait un double appel au peuple syrien.Le peuple syrien choisira son président en 2014 !Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé ce jeudi qu'il n'hésiterait pas à se présenter à la présidentielle de 2014 si le peuple le voulait, dans une interview à la chaîne de télévision du mouvement chiite libanais Hezbollah, Al-Manar."Cette question sera décidée au moment voulu (...) si je sens qu'il y a une nécessité de me porter candidat, et cela sera décidé après avoir consulté le peuple et si je sens qu'il souhaite cette candidature, je n'hésiterai pas à le faire", a déclaré le chef de l'Etat, dont le départ du pouvoir est réclamé par l'opposition. "Mais si je sens que le peuple syrien ne le veut pas (...) je ne me porterai pas candidat", a-t-il précisé.Le peuple syrien décidera aussi par référendum de tout accord conclu à Genève !Concernant le projet de la conférence de paix dite de Genève-2 initiée par les Russes et les Américains, il a indiqué que tout accord entre son régime et l'opposition sera soumis à un "référendum"."Eux disent qu'ils veulent un gouvernement de transition où le président n'a aucun rôle", a-t-il souligné en référence à l'appel de l'opposition et des pays occidentaux à son départ du pouvoir.Mais, a-t-il dit, "les prérogatives du président sont fixées par la Constitution et le président ne peut pas abandonner ses prérogatives, la constitution ne lui appartient pas"."LES PORTES DE L'ENFER SERONT OUVERTES SI LA SYRIE VENAIT DE S'EFFONDRER"Le président Assad reste le seul rempart contre le chaos - celui organisé par les Occidentaux et les USA, celui répandu par leurs alliés djihadistes – non seulement en Syrie mais dans tout le Proche-Orient.L'hebdomadaire Al Manar (Liban) citant une source russe affirme fort justement que "les portes de l'enfer seront ouvertes si la Syrie venait à s'effondrer (...) bien que les Etats-Unis aient mis de l'eau dans leur vin et aient adopté un ton plus modéré vis à vis de la Syrie, il n'en reste pas moins qu'ils font tout pour inverser les tendances sur le terrain et tourner la situation à leur avantage".Interrogé sur la période de transition en Syrie, cette source russe se dit sûre et certaine que le président Assad sera réélu à nouveau en cas de participation à la présidentielle : "cette réélection fera du tort à toutes les parties qui ont soutenu le terrorisme en Syrie depuis 2011 ... la Russie a conseillé aux Etats Unis de revoir leur politique en Libye, en Tunisie, en Egypte au Yémen, politique qui a fait le lit de l'extrémisme. la Russie leur a dit aussi qu'Assad est la seule partie sur qui on peut compter pour éviter que les portes de l'enfer ne s'ouvrent au Moyen Orient" …LM