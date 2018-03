Au cœur des feux de la confusion

The Thunderbolts Project, Stephen Smith, 16 février 2015

Les astronomes racontent que le Soleil est dynamisé par des réactions de fusion dans les profondeurs de son cœur.

« Je suis conscient que de nombreux critiques considèrent que les étoiles ne sont pas assez chaudes. Les critiques s’exposent à une réplique évidente : Nous leur disons d'essayer de trouver un endroit plus chaud. »

— Arthur Eddington

Le Soleil est composé principalement de gaz d'hydrogène (71%) avec 27% d'hélium, le reste étant supposé être d’infimes pourcentages d'oxygène, d'azote, de soufre, de carbone, et de six autres éléments. Bien que tous les éléments terrestres puissent être vus dans le spectrogramme du Soleil, les 12 cités représentent 99,9% de sa masse.

D'un diamètre de 1.390.000 km, le Soleil a une masse approximative de 1,989X1030 kg. Sa température mesurée de surface fait de 5800 Kelvin et est estimée à pas moins de 15,6 millions de Kelvin au centre. Comme le suggèrent les modèles admis, le Soleil doit générer une pression expansive par son rayonnement, sinon la gravité le ratatinerait dans une sphère dure relativement riquiqui. Selon la théorie admise, une source d'énergie doit se trouver à l'intérieur du Soleil, afin d’opposer une force à l’écrasement de la gravitation.

Il semblait à Sir Arthur Eddington, dans son ouvrage classique, The Internal Constitution of the Stars [Constitution interne des étoiles], que seule la fusion nucléaire était capable de produire assez d'énergie radiante pour empêcher le Soleil de s’effondrer « sous son propre poids » et perdurer des milliards d'années. Comme les processus de réactions de fusion décrits par les scientifiques ne furent modélisés mathématiquement que des lustres après qu’Eddington formule sa théorie, à l’époque, il s’agissait plus de sa part d’un article de foi que d’une synthèse de recherche expérimentale.

En théorie, comment diable se débrouille le Soleil pour émettre assez de chaleur et de lumière pour entretenir la vie sur notre planète ?

D’après les théories rituelles, quand le Soleil fut pondu par la condensation de sa mère nuage nébulaire, les gaz furent si comprimés par la gravité qu'ils atteignirent des températures dépassant dix millions de Kelvin. À ce stade, les atomes d'hydrogène se disloquèrent en protons et électrons séparés, ce qui permit aux protons libres de s’entrechoquer mutuellement. Ce furent ces premières collisions de protons, selon la théorie, qui constitua la première étape d'une réaction appelée proton-proton ou chaîne p — p.

Quand les protons entrent en collision à ces températures, leur vitesse est supposée être assez rapide pour qu’ils fusionnent en formant d'autres particules : deutérium, un positron et un neutrino. Le deutérium est une combinaison proton-neutron, tandis qu’un positron est un électron chargé positivement. Les neutrinos sont similaires aux électrons, sauf qu'ils n’ont aucune charge électrique et ont une masse quasi nulle. Étant neutres, ils ne sont pas sensibles aux forces électromagnétiques qui affectent les électrons.

La deuxième étape de la réaction p — p est la formation d'un noyau d'hélium-3, le deutérium capturant un autre proton tout en émettant en même temps un rayon gamma. Un noyau d'hélium-4 et deux neutrinos sont les produits finaux de la réaction, bien qu'elle puisse suivre l’un des nombreux détours de réactions différentes.

Dans la réalité, comme le fait remarquer Wal Thornhill, le théoricien de l'Univers électrique, toute étoile baigne au sein d’une enveloppe de plasma dont l’étendue est peut-être aussi vaste qu’un jour-lumière. Cette enveloppe marque la frontière entre l'influence électrique de l’étoiles et les courants circulant dans la galaxie :

L’enveloppe de plasma du Soleil, ou « héliosphère », est à environ 100 fois la distance Terre-Soleil. Pour donner une idée de son gigantisme, toutes les étoiles de la Voie lactée pourraient tenir dans une sphère englobant l'orbite de Pluton. L'héliosphère du Soleil pourrait loger les étoiles de 8 Voie Lactée ! Du comportement de sa photosphère relativement froide, il découle manifestement que le Soleil est l'anode, ou électrode chargée positivement, d'une décharge galactique. La chromosphère rouge est le pendant de la lumière surplombant le plan anodique d’un tube à décharge. Quand la densité du courant est trop importante pour que la surface de l'anode puisse s’y accommoder, un brillant plasma secondaire apparaît dans le plasma primaire. Il est appelé « aigrette anodique ». Sur le Soleil, les aigrettes sont si fortement serrées ensemble, que leurs sommets présentent l'aspect d’une « granulation ».



Les étoiles reçoivent leur énergie du dehors, elles ne la fabriquent pas en interne. Des réactions nucléaires se produisent à la surface des étoiles et non dans leur cœur. Le vent solaire est un courant électrique qui relie le Soleil à sa famille de planètes et à son clan galactique. Voilà pourquoi il est nécessaire de réexaminer cet article de foi vieux de 90 ans, de four stellaire alimenté par la fusion.

