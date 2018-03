Attentats terroristes déjoués en Angleterre ou nouvelles arrestations arbitraires ?

- psychologiquement la méthode française fait autant sinon plus de dégât que les pratiques anglo-saxonnes-

- pensée et organisé -

«un rappel de la menace terroriste réelle et sérieuse».

"Tous les raids de la police, réagit un habitant de Birmingham, ont été lancés pour déjouer un complot présumé, alors tant que rien ne sera prouvé, je ne le croirai pas. Je pense que toute la communauté musulmane a le même sentiment. On ne croit à rien"

Il y a quelques mois déjà, Eliza Manningham-Buller, la responsable des services secrets britanniques, déclarait que trente complots terroristes majeurs visant la Grande-Bretagne avaient ainsi été identifiés par le MI5. La télévision Sky News, citant des sources officieuses, a affirmé que les suspects, apparemment tous d'origine pakistanaise, planifieraient l'enlèvement d'un jeune soldat musulman qui aurait servi en Afghanistan. Un mensonge de plus des services anglais, Le 6 janvier, le quotidien britannique The Guardian révélait que moins de 24 heures avant l'attentat suicide du 7 juillet 2005, la directrice des services secrets intérieurs britanniques du MI5, avait assuré aux parlementaires de haut rang qu'il n'existait aucune menace d'attaque terroriste imminente contre le pays Déjà le complot terroriste déjoué le 10 août 2006 par le gouvernement Blair n’avait guère de crédibilité, avec ces nouvelles arrestations, les autorités britanniques renouvellent les persécutions ethniques avec un autre scénario juste pour renforcer la théorie officielle de lutte contre le terrorisme.On nous refait le coup des bombes liquides avec à la clé des arrestations arbitraires et des media qui cherchent justifier l’inacceptable avec les contorsions habituelles. Cette chasse organisée contre les musulmansau goût des autorités anglaises n’est que l’épiphénomène de la guerre déclarée contre les musulmans avec des méthodes de luttes différentes, insidieusement ou plus brutalement, c’est selon les cultures et l’histoires des nations occidentales qui ont fait le choix de la discrimination – de déclaré une guerre silencieuse- contre leur citoyens musulmans.Même si certains pays comme la France ont choisi une méthode moins offensive d’apparence, mais tout aussi cynique, la lutte déclarée et acharnée contre les communautés musulmanes à travers tout l’Occident est une devenue une réalité banale. Cette banalisation de la violence est organisée de manière à ne pas heurter les sensibilités mais tout aussi efficace et implacable. L’affrontementdes valeurs reste la pierre angulaire de cette banalisation. Les valeurs que l’on oppose aujourd’hui au monde musulman, sont artificielles et aux couleurs de l’impérialisme mondialiste, qui a créé le terrorisme international et qui dit le combattre pour justifier ses pires crimes.En France les attaques sont sournoises et perfides, obéissent à une logique dialectique agrémentée par les glissements sémantiques, d’attaques avec détoures, des critiques lâches et hypocrites comme sait si bien en user le ministre candidat et ses admirateurs.Même si les agressions quelles soient d’ordres physiques ou psychologiques, sont révélatrices d’un malaise profond, annonciateur de mutations socio-économiques mondiales, elles ne doivent pas nous faire oublier les motivations réelles qui se cachent derrières ces mascarades judiciaires et cette prétendue guerre contre le terrorisme islamique.Ceux qui aujourd’hui font l’apologie de la lutte contre le terrorisme version officielle, cherchent en réalité à justifier des choix politiques préparant le nouvel ordre mondiale économique et politique, selon les exigences de la globalisation , de l’empire financier masqué derrière les revendications US/sionistes.Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur britannique, ces arrestations seraient le résultat d'une enquête de six mois, menée conjointement par la police et les services secrets, constituaientAlors que dans le même temps les autorités reconnaissent que moins de 10 % des personnes arrêtés sont inculpés d’activité ou d’appartenance au terrorisme international, et qui plus est, ses 10 % ne sont pas encore jugés… Depuis les attentats du 11 septembre, 1.047 personnes ont été arrêtées dans le cadre de la loi contre le terrorisme en Grande-Bretagne. 158, soit 10%, ont finalement été inculpées de crimes liés au terrorisme. Néanmoins, inculpé ne veut pas dire condamné. Cependant, nous ne doutons pas que les enquêteurs anglais trouveront de toutes façons des preuves à charges, quitte à les créer, les 158 musulmans ne sont pas encore tirés d’affaire.Les musulmans anglais ont cette fois su agir avec intelligence et demandent des comptes aux autorités un peu gênées. Les membres de la communauté musulmane de Birmingham, affichent leur incrédulité et leur crainte des conséquences après la vaste opération anti-terroriste menée mercredi dans la ville. Les neuf Britanniques d'origine pakistanaise arrêtés seraient toujours interrogés dans une prison de haute sécurité non loin de Birmingham.Quand est-ce que les consciences vont se réveiller ? Ce qui arrive aux musulmans aujourd’hui, n’est rien d’autre que les signes avant coureur, un avant goût de ce qui attend tous les citoyens quelles que soient leurs origines ethniques ou religieuses, dès lors qu’ils refuseront la soumission au pouvoir global et aux exigences mondialistes.Perfidement, la globalisation politique et le mondialisme économique modifient les sociétés occidentales tout en tirant vers le bas les niveaux de vie, afin que les citoyens soient préoccupés à se battre au quotidien pour survivre tant bien que mal.La lutte contre notre survie matérielle nous empêche de voir et comprendre ce que les élites nous réservent. Le projet que l’élite financière veut instaurer est pire que tout ce que l’on pourrait imaginer dans nos cauchemars… Nos perceptions engourdies nous font croire tout le contraire et on continu à se bercer l’illusion en croyant que nos élites sont animées par la compassion et la pitié, alors que ces notions leur sont totalement étrangères et considérées comme de la faiblesse.