Parce que TOUT VIE vaudra toujours plus qu'un seul de leurs profits !

Et parce que nous comprenons bien, maintenant, avec toutes les preuves qu'on a sous le nez que le Plan a toujours été ;

que les femmes indigènes cessent de procréer ; Un contrôle des naissances et une réduction à 95% de la population mondiale.

Cependant que la solution à 10/15% de la population mondiale convaincue, opiniâtre et motivée existe et c'est fin de partie pour l'Oligarchie, et ils le savent !

Résistance au colonialisme : La réalité de la justice coloniale…

Arrêtez de tuer nos enfants Mohawk Nation News | 9 février 2018 | URL de l’article original en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2018/02/09/stop-killing-our-children/

Traduit de l’anglais par Résistance 71 ► https://resistance71.wordpress.com/2018/02/12/resistance-au-colonialisme-la-realite-de-la-justice-coloniale/

Aujourd’hui, les assassins de deux de nos enfants, Tina Fontaine et Colten Boushie, font face au système judiciaire.Le système de la loi de l’amirauté est fait pour travailler en faveur des colonisateurs. La justice est une affaire privée avec ses tribunaux, ses prisons et une multitude de petites mains entraînées pour nous accuser et nous traduire devant leur “justice”. Le système judiciaire ennemi rend des jugements contre le vrai peuple naturel placé en cet endroit par la Nature. D’après Teiohateh ou le wampum deux rangées, accord passé notre peuple et les envahisseurs, nous ne jugeons pas les criminels. Nous envoyons une demande formelle à leur gouvernement d’enquêter et de trouver ce qui a été fait de mal. Leur gouvernement a le devoir de corriger les torts causés et de compenser les parties lésées. Ils décident de la punition. Nous n’avions pas de prisons, pas d’avocats, pas de maisons pour les pauvres, d’orphelinats, de maisons pour personnes âgées ou d’asile psychiatrique. Nous utilisons nos cerveaux et notre raison en accord avec la Grande Loi de la Paix Nous, peuple naturel, devons agir en accord avec kaianerekowa la Grande Loi de la Paix , qui couvre toute l’Île de la Grande Tortue. Nous sommes maintenant criminalisés ou appelés des terroristes parce que nous essayons de protéger toute vie sur l’Île de la Grande Tortue. Les ennemis doivent RESPECTER le véritable peuple naturel de l’endroit et toute vie ici ou alors ils doivent retourner d’où ils viennent.

“Notre guerre contre la terreur commence avec Al Qaïda (NdT : création de la CIA au début des années 1980), mais çà ne s’arrête pas là. Cela ne s’arrêtera pas tant chaque groupe terroriste d’obédience mondiale n’ait pas été trouvé, arrêté et défait… Chaque nation dans chaque région du globe a maintenant une décision à prendre : soit vous êtes avec nous ou soit vous êtes avec les terroristes. À partir de dorénavant, toute nation qui continuera de protéger ou de soutenir le terrorisme sera vue par les États-Unis comme un régime hostile.”

Il avait des choses encore plus intéressantes à dire : “L’Amérique a un message pour la nation du monde : si vous abriter des terroristes, vous êtes des terroristes. Si vous entrainez ou armez des terroristes, vous êtes des terroristes. Si vous nourrissez ou financez un terroriste, vous êtes un terroriste et vous serez rendu responsable par les États-Unis.”► Issu de mon billet d'analyse du 1er janvier 2017 et en appui de l'article de Jonas Alexis

afin de démontrer notre capacité et notre volonté, toutes et tous, ensemble, de remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grandsocio-politique organique : La société des sociétés

JBL1960

Source de l'image ► Pinterest