Appels du président iranien pour l’adoption de mesures dans la région face à la crise économique américaine

Le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad a prôné samedi l’adoption de mesures collectives permettant de sauver les pays en voie de développement confrontés à la crise économique effrénée qui sévit aux Etats-Unis.



Lors de sa rencontre avec l'émir du Qatar, le cheik Hamad Khalifa Al Thani en marge de la Conférence Internationale sur le « financement du développement » qui se tient à Doha, le président Ahmadinejad a invité les états islamiques à supprimer les obstacles dans la région « en ne comptant que sur leurs propres possibilités. »



Evoquant les crises régionales en Palestine, en Irak et en Afghanistan, le président iranien a exhorté les pays du Moyen-Orient à développer la coopération régionale pour résoudre les problèmes.





«Les problèmes régionaux devraient être résolus par les pays de la région et non pas par n'importe quel pays étranger » a-t-il affirmé en évoquant les forces étrangères stationnées dans la région du golfe Persique qui, toutjours le président iranien « n'améliore pas la situation mais au contraire l'aggrave. »



L'émir du Qatar, cheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani, a quant à lui souligné qu'on attendait trop des pays pétroliers. "Parfois, nous avons le sentiment qu'on veut placer tout le poids de l'aide au développement sur le dos des pays producteurs de pétrole", a-t-il dit, estimant que cela était "au dessus de leur capacité".





Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a dénoncé "l'avidité" du capitalisme qui "touche à sa fin", accusant l'Occident de "vouloir payer le coût de la crise financière en piochant dans les poches des autres nations".





Il a renouvelé à cette occasion ses attaques contre le régime israélien et prédit la fin du "régime sioniste".





Evoquant les relations fraternelles entre Téhéran et Doha, l'émir du Qatar a précisé que les pays de la région sont des états amis de l'Iran.





Des chefs d'Etat et de gouvernement, notamment d'Afrique, se sont retrouvés vendredi soir au Qatar pour évoquer la crise financière internationale à la veille d'une conférence de l'Onu sur le financement du développement.





Les participants doivent examiner, selon les organisateurs, des propositions sur une réforme du système financier international, incluant un instrument de surveillance des trente premières banques mondiales, et un système d'alerte sur les crises financières au sein du Fonds monétaire international (FMI).





La réunion a été souhaitée par le secrétaire général de l'Onu, Ban Ki-moon et les autorités du Qatar, petit mais riche monarchie gazière du Golfe, ont donné suite à cette idée.





Il doit s'agir d'une "réunion-retraite de haut niveau, avec des dirigeants du G-20 et d'autres, pour discuter de la crise financière mondiale", avait indiqué la porte-parole adjointe de Ban, Ki-Moon, Marie Okabe.





Le secrétaire général de l’ONU entend notamment insister sur la nécessité d'intégrer la lutte contre la pauvreté et les mesures à envisager contre le réchauffement climatique dans tout plan global d'action contre la crise économique et financière.





"Le sommet qui précède la conférence de l'Onu sera entièrement consacré à la crise financière actuelle et les interventions seront axées sur les moyens d'y remédier", a déclaré à la presse Mohammad Roumaïhi, assistant du ministre des Affaires étrangères du Qatar, à la veille de ce rassemblement.





Parmi les participants, 25 venant d'Afrique, figurent les présidents du Zimbabwe, Robert Mugabe, du Soudan, Omar el-Béchir et d'Algérie, Abdelaziz Bouteflika.





A partir de samedi et jusqu'au 2 décembre, une conférence se déroule à Doha au niveau ministériel sur le financement du développement autour des objectifs du millénaire de l'ONU.





Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), approuvés par les dirigeants mondiaux en 2000, sont la réduction de moitié de l'extrême pauvreté à l'horizon 2015 par rapport à ses niveaux de 1990, le recul des grandes pandémies, de la mortalité infantile et de l'illettrisme.





La Banque mondiale a appelé de son coté les pays donateurs à augmenter leurs aides aux pays en développement.





Ces pays "se trouvent à la merci d'une crise qu'ils n'ont pas produite", a souligné jeudi dans un communiqué le président de la banque Robert Zoellick, avertissant qu'"un retour au protectionnisme et au nationalisme économique de la part des pays développés ne ferait qu'aggraver le dommage" subi par les pays en développement.





Un forum des ONG organisé à Doha avant la conférence a quant à lui durement critiqué les pays occidentaux, appelant à "mettre fin à la mainmise américaine sur le système financier international", selon son projet de déclaration.





Ziad Abdel Samad, qui dirige un collectif d'ONG arabes, a souhaité "l'émergence d'un ordre mondial qui permette aux nations de formuler des politiques économiques adéquates" de nature à favoriser le développement.