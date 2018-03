Anders Behring Breivik, le tueur prosioniste d`Oslo

page 1167 du manifeste du terroriste, il ecrit: « Alors combattons aux cotes d`Israel, de nos freres sionistes, contre tous ceux de culture marxiste/multiculturalistes. » Voici le lien: page 62 , il critique aussi le livre d`Rdward Said sur l`orientalisme: « Peu de travaux ont fait plus pour le debat critique sur l`Islam dans l`enseignement superieur en Occident au cours de la derniere generation que le livre « L`Orientalisme » d`Edward Said. »