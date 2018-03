Ahmadinejad, allié du Nouvel Ordre Mondial?

Bien sûr, c’est toujours agréable d’entendre un éminent politicien

parler vrai à propos des événements du 11 septembre et c’est encore plus

agréable que ces mots soient prononcés à proximité de la scène du crime.

C’est un peu de justice rendue aux 3000 victimes des tueurs en masses que sont

le Mossad, la CIA et les dirigeants mondialistes. Au moins quelqu’un parle

pour ces victimes.

Il est aussi normal que Ahmadinejad mentionne qu’en fait, ces 3000 morts ont

servi de prétexte pour tuer des centaines de milliers, voir des millions de

personnes.

C’est ridicule de continuer à s’apitoyer à propos de quelques milliers

d’Américains, pendant qu’ils tuent des centaines de fois plus d’Arabes et

autres Musulmans par vengeance.

Les morts ne sont pas à blâmer, mais leur mémoire est souillée par les

opérations type : 'Enduring Freedom', 'Shock and Awe' et tous les autres

merveilleux noms inventés pour nommer des crimes de masse.

Malgré cela, le véritable intérêt de ce discours de Ahmadinejad est le

fait que c’est un cas d’école de dialectique hégélienne. Il apparait

lui-même comme un menteur cynique sur un pied d’égalité avec ses prétendus

adversaires Sionistes.



C’est l’exemple typique d’une opposition contrôlée : deux camps

s’affrontent pour se diriger vers la synthèse désirée.



Car le vrai cœur du message est cela :



"Durant des années, l’inefficacité du capitalisme et des institutions en

charge de la gestion du monde est devenue flagrante et la majorité des nations

sont à la recherche de changements fondamentaux et veulent faire prévaloir la

justice dans les relations internationales. La raison pour laquelle l’ONU est

inefficace est son fonctionnement injuste. Au Conseil de Sécurité, la

principale force est monopolisée à cause du droit de veto, et le principal

pilier de l’organisation, l’Assemblé Générale, est marginalisé.

Dans les dernières décennies, au moins un membre permanent du Conseil de

Sécurité a toujours été un protagoniste des discussions. Le droit de veto

permet de jouir de l’impunité d’agresser et d’occuper ; que peut on

attendre de plus quand le juge et le procureur participent eux-mêmes au débat

?

Est-ce que l’Iran a profité du droit de veto, le Conseil de Sécurité et

le Directeur Général de l’AIEA ont ils la même position à propos du

nucléaire Iranien ?



Chers amis,



L’ONU est la clé essentielle de la coordination au niveau mondial. Sa

structure a besoin d’être réformée de façon à ce que tous les états

indépendants puissent participer à la gouvernance globale de façon active et

constructive.

Le droit de veto devrait être révoqué, l’Assemblée Générale devrait

être le corps le plus important, le Secrétaire Général devrait être

l’officiel le plus indépendant et toutes ses décisions devraient être

prises avec l’approbation de l’Assemblée Générale et devrait être

dirigées vers la promotion et de la justice et l’élimination de la

discrimination.

Le Secrétaire Général ne devrait subir aucune pression afin d’avoir la

liberté de dire la vérité et d’agir dans la justice. Il est suggéré que

l'Assemblée Générale devrait, d'ici un an et dans le cadre d'une session

extraordinaire, finaliser la réforme de la structure de l'ONU. La République

Islamique d'Iran a des suggestions claires à cet égard et se tient prête à

participer activement et de manière constructive à ce processus. "



Ainsi tout est clair. Non, la lutte n’est pas contre les planificateurs

mondialistes et leur bien aimé Gouvernement Mondial. L’enjeu de la lutte est

la façon dont le pouvoir sera divisé entre les vestiges de l’ONU.

Ahmadinejad ne défend pas la souveraineté de son pays, il veut une plus grosse

part du gâteau pour l’Iran.

On peut donc appliquer Thèse vs Antithèse = Synthèse, que l’on peut

convertir ici par

USA-UK-Sionisme vs Iran = Gouvernement Mondial.



Nous n’avons aucune raison d’entretenir des illusions à propos de la

gouvernance Iranienne. Ce sont de solides alliés de l’agenda du Gouvernement

Mondial.





Traduction AuLapinBlanc.blogspot.com