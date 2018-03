Agenda Diplomatique : Décembre 2011 René Naba

La conférence se tient à l’invitation du mouvement BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions) à l’occasion de la parution de ses deux ouvrages ‘les révolutions arabes et la malédiction de Camp David» Bachari Mai 2011 et «Erhal, la France face aux rebelles arabes» -Golias Novembre 2011.



Lieu de la conférence: Université Paul Valery de Montpellier. Amphithéâtre C

Pour tout renseignement Mellina Saïd Yemen (comité B.D.S)

Phone 06 02 14 33 48.



Géopolitique du Monde arabo musulman – Conférence René Naba IFESI.

1ère partie : Monde Arabe- Islamophobie où va-t-on ?

2me partie : Monde arabe-Amérique latine.

Paris – L’affaire syrienne est symptomatique des dérives mentales et politiques de l’ensemble arabe, de ses crispations ethnico-religieuses. Au delà des vives critiques fondées sur les nombreuses tares du pouvoir syrien, il faut savoir raison garder.



Bachar Al-Assad a eu incontestablement un retard à l’allumage, mais peu de pays arabes peuvent se targuer du palmarès de la Syrie et cela ne justifie en aucun cas sa mise à l’index, la mise au ban du Monde arabe de la Syrie par une conjuration de cloportes qui tend à placer sur le même pied Israël et la Syrie pour se dédouaner à bon compte d’une servitude vomitive à l’égard du couple israélo-américain.



Dossier Spécial Bilan d’une décennie 2001-2011

9 décembre – Le testament d’Auguste 1/2

2001-2011: La décennie qui a signé la fin de cinq siècles d’hégémonie absolue occidentale sur le reste de la planète.



Que n’a-t-on révisé nos classiques: «Il ne faut pas franchir l’Euphrate. Au delà de l’Euphrate, c’est le domaine des aventuriers et des bandits» Testament d’Auguste.

Le commandant Massoud, Rafic Hariri, Benazir Bhutto, Hosni Moubarak, Zine el Abidine Ben Ali: La décapitation des principaux pivots de l’influence occidentale.

16 décembre – Le testament d’Auguste 2/2

2001-2011: La décennie qui a signé la fin de cinq siècles d’hégémonie absolue occidentale sur le reste de la planète.



Un ancien alcoolique reconverti dans le messianisme évangélique, «born again» jouant à l’ange purificateur, au risque de fourvoyer son pays et de mettre en jeu son statut de première puissance planétaire de tous les temps, un militaire impétueux ivre de bruit et du fureur, «border line» pantagruélique, transformé en état de «légumes», un président d’un pays prescripteur d’un ordre moral transformé en squatter de luxe, pensionnaire posthume de son ami assassiné…..

Sauf à désespérer son propre camp on aurait rêvé meilleure triplette pour le rayonnement de la démocratie, la défense du monde dit «libre» et la survie de ses propres poulains à travers le Monde.



La France à l’aune de son identité coloniale: Un conflit mal purgé.

La première révolution démocratique du XXI me siècle a pris de court la France parce qu’elle était engluée dans un débat surannée, unique parmi les grandes démocraties occidentales, sur le «rôle positif» de la colonisation au point que cette insistance pose la question de la pertinence de cette thématique et des ses objectifs sous jacents; au point que se pose la question de savoir si la «Patrie des Droits de l’Homme» ne chercherait pas à ériger, en dogme, la doxa officielle française, de crainte qu’il ne soit contesté un jour par la réminiscence de faits hideux, provenant de sa mémoire occultée. Si personne n’a rien vu venir des événements, c’est pour l’évidente raison que les Français se sont aveuglés eux-mêmes, s’intoxiquant de leur propre poison.

27 décembre – Commémoration de l’assassinat de Benazir Bhutto

Benazir Bhutto: Un fantasme exotique absolu pour les intellectuels occidentaux



Héritière d’une dynastie politique dont le destin tragique est sans doute unique au monde, avec quatre personnalités assassinées dont deux anciens premiers ministres, record mondial absolu de tous les temps, infiniment plus morbide que la dynastie de la nation rivale de Gandhi (Inde), ou de la dynastie américaine des Kennedy, ou encore de la dynastie libanaise des Gemayel, de surcroît unique femme à avoir dirigé une République Islamique, le Pakistan, qui plus est unique puissance nucléaire du Monde musulman, Benazir Bhutto avait vocation à faire office d’icône sur le plan planétaire.

Victime sacrificielle des contradictions pakistanaises sous tendues par l’exacerbation de la rivalité sunnite chiite, Benazir Bhutto aura été aussi victime du fantasme occidental à son égard et du tropisme exotique des intellectuels occidentaux à l’égard de l’Islam. A force d’instrumentaliser l’Islam on finit par s’y fourvoyer et à force de jouer avec le feu on finit par se brûler.



