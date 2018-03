AFFAIRE RAMADAN : LE JUGE CONFIRMANT LE RÉCIT DE FOUREST EST UN PROCHE DES SOCIALISTES ANTI-RAMADAN

Mardi 6 février, le site du Journal du dimanche révélait l'identité du juge qui aurait été sollicité en 2009 par Caroline Fourest et "Christelle" pour des conseils juridiques à la suite du prétendu viol commis par Tariq Ramadan { http://www.rtl.fr/…/tariq-ramadan-accuse-de-viol-j-etais-au… …}.Il s'agit de Michel Debacq, ex-patron de la section antiterroriste du Parquet de Paris, aujourd'hui installé à la Cour de Cassation { http://www.lejdd.fr/…/affaire-ramadan-le-jdd-a-retrouve-le-… …}.Contacté par le JDD, le magistrat affirme avoir bien rencontré Fourest et Christelle en 2009 et conseillé à la victime présumée de porter plainte contre Ramadan.Léger souci : le JDD omet de préciser que Debacq, toujours engagé contre le terrorisme islamiste, n'est pas un magistrat comme les autres { https://www.lexpress.fr/…/antiterrorisme-un-juge-rend-son-v… …}.Ex-conseiller de plusieurs ministres socialistes (Marchand, Guigou, Taubira), Debacq -aujourd'hui proche de Macron- est également un compagnon de route du Parti socialiste auprès duquel il signa des pétitions et anima des conférences { http://www.gauchemip.org/spip.php?article5867 https://www.dailymotion.com/video/xfoyt6 }.Détail-clé de son étroite connivence avec le PS : quand Manuel Valls (ami intime de Fourest) est devenu ministre de l'Intérieur en 2012, Debacq était donné favori pour prendre la tête du contre-espionnage français -dont une cellule est d'ailleurs composée de policiers islamophobes { https://www.marianne.net/…/manuel-valls-place-beauvau-premi… …; http://www.panamza.com/071215-dgsi-islam }.Rappel : à l'instar de Caroline Fourest, le PS est ouvertement engagé -depuis 2003- contre Tariq Ramadan { https://oumma.com/le-ps-prefere-diaboliser-tariq-ramadan-pl… …; http://www.lemonde.fr/…/la-presence-de-tariq-ramdan-conduit… …; https://www.nouvelobs.com/…/monsieur-ramadan-ne-peut-pas-et… …}.Pour en savoir plus sur l'affaire Ramadan, consultez les enquêtes de Panamza :Pour soutenir le procès de Panamza contre Fourest { https://twitter.com/Panamza/status/839230644743991296 dont la prochaine étape se déroulera à la Cour de Cassation (dans laquelle siège Debacq...), cliquez ci-dessous :