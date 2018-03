2002 : RENAUD VOULAIT "LIBÉRER LA PALESTINE OCCUPÉE". 2016 : RENAUD CÉLÈBRE "LE SOLEIL D'ISRAËL".

Le 23ème album du chanteur Renaud, 63 ans, comporte un morceau intitulé "Hyper Cacher" et dédié aux 4 otages de l'épicerie juive qui furent abattus le 9 janvier 2015.Extrait { http://panamza.com/bjh } :"Qu’ils reposent à JérusalemSur la terre de leurs pèresAu soleil d’IsraëlJe veux leur dédier ce poèmeLeur dire qu’ils nous sont chers".Précision : les 4 victimes de l'affaire Hyper Cacher étaient de nationalité française ou tunisienne. Leurs "pères" ou ascendants directs n'ont pas vécu en Israël { http://panamza.com/bji }.Rappel : en 2002, Renaud revendiquait auprès de Thierry Ardisson un engagement constant pour "libérer la Palestine occupée" { http://dai.ly/x7kciy }.Cinq ans plus tard, changement de ton : interrogé en juillet 2007 par Israël Magazine, Renaud avait -déjà- voulu rassurer la mouvance pro-israélienne et anti-palestinienne en rappelant, par exemple, qu'il avait manifesté pour Israël durant la Guerre des Six-Jours, refusé -en 1988- de serrer la main à Yasser Arafat et qualifié le port du voile dans la rue de "crime contre la dignité de l'être humain" { http://panamza.com/bjj }.Détail mi-cocasse mi-accablant pour conclure : les paroles de la chanson "Hyper Cacher" ont été saluées, via son compte Twitter, par le militant ultra-sioniste Frédéric Haziza.***SOUTENEZ L'INFO-PANAMZA ! http://www.panamza.com/urgent ***