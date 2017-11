Vous avez dit insurrection ?

On se souvient que Julien Coupat, embastillé de longs mois sans aucune preuve , est soupçonné par la police de faire partie des auteurs de L’insurrection qui vient, essai politique signé par un mystérieux « Comité invisible », ouvrage subversif mais légal. Daniel Schneidermann y fait allusion dans le titre de son billet matinal pour @rrêt sur images Nous en tirons notre Phrase du jour. On pensera ce qu’on veut de ce qu’écrit le chroniqueur mais il n’a en tout cas pas peur de se mouiller: « Insurrection ? Si le mouvement se calme dans la semaine, sitôt la loi votée au Sénat, j’aurai l’air malin, avec mon titre sur l’insurrection, même assorti d’un prudent point d’interrogation. Tant pis pour moi. L’avenir dira qui fut prophète et qui fut aveugle, l’avenir décèlera où étaient les signes avant-coureurs, et où l’insignifiance.Qui connait la suite ? Personne, sauf le corps social. C’est un secret seulement partagé par quelques dizaines de millions de détenteurs, donc parfaitement gardé. » Schneidermann a raison au moins sur un point : nous sommes à la croisée des chemins.Cet article vous a intéressé ? L’info indépendante et gratuite ne nourrit pas son homme… Contribuez à faire vivre ce blog en vous acquittant d’une cotisation, même d’un euro. Merci !