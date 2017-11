Septembre-octobre 2010 : Une rentrée audiovisuelle comme les autres

***

A bien y regarder, le pluralisme est pratiquement réduit au bipartisme. Il est absent dans le studio de Patrick Cohen sur France Inter puisque sur les 17 invitations politiques faites par la radio publique, 10 ont été attribuées à l’UMP et 7 au PS. Pour les autres partis, rien. Sur Europe 1 le résultat n’est guère meilleur : Jean-Pierre Elkabbach a reçu 7 membres de l’UMP, 4 du PS, 1 du FN et 1 du Parti de Gauche. Enfin, Jean-Michel Aphatie sur RTL, a donné 11 fois la parole à des membres de l’UMP, seulement 2 fois au PS, une fois au Modem, une fois Europe Ecologie, une fois le PC et une fois le FN.Lors de la période pré-électorale de septembre-novembre 2006, la situation était sensiblement identique comme nous l’avions établi en ces termes : « Les invités des matinales de la radio » ). Soit plus de 80%…L’année suivante, en septembre 2007, 86% des invités des grandes radios (Europe 1, RTL, France Inter et RMC) étaient membres de l’UMP ou du PS. Pour plus de diversité, il faudra repasser…C’est toujours la même chanson. Lors de la rentrée 2010, comme chaque année, les mêmes auteurs – par ailleurs chroniqueurs, animateurs ou journalistes – font la tournée des émissions de promotion (« Le Grand Journal » sur Canal Plus, « Le Fou du Roi » sur France Inter, « On n’est pas couché » sur France 2, etc.) pour répéter inlassablement les mêmes discours et redire ce qu’ils ont dit l’année précédente lors de la sortie de leur précédent opus.Durant le mois de septembre, il est quasiment impossible difficile de ne pas subir les leçons amphigouriques de Jacques Attali (chroniqueur à), de ne pas croiser le regard rieur de Jean d’Ormesson (chroniqueur au), de ne pas entendre les semonces libérales d’Alain Minc (chroniqueur dans les médias de Vincent Bolloré) ou de ne pas s’émouvoir (encore !) devant les aventures romanesques de Patrick Poivre d’Arvor (animateur sur France 5). Les questions des animateurs sont toujours complaisantes et la critique invariablement est presque toujours élogieuse. La loi des tournées promotionnelles est dure, mais c’est la loi !Nouvelle année, vielles recettes… Comme chaque année, le même lot d’émissions dites « de débats », où les mêmes commentateurs commentent, mais avec augmentation des primes au cabotinage. D’année en année le talent des « polémistes » l’emporte chaque fois davantage sur ce qu’ils ont à dire. La compétition est serrée, mais avec les joueurs restent les mêmes.I-télé, croit-on ou dit-on, est une chaîne « jeune » et « innovante ». Qu’on en juge par les émissions qui permettent à quelques éditocrates de s’affronter : tous les samedis, on retrouve Nicolas Domenach (par ailleurs journaliste àet présent tous les midis sur Canal Plus) face à Eric Zemmour (du, mais aussi de France 2, de RTL, etc.) dans « Ça se dispute », tous les soirs Joseph Macé-Scaron deaffronte Yves Thréard dudans « Les poings sur l’info » et tous les matins, c’est Claude Askolovitch, patron duet éditorialiste sur Europe 1 qui s’oppose à Robert Ménard, ex-patron de Reporters Sans Frontière, chroniqueur sur I-télé et journaliste dans la revueCes émissions de I-télé sont les copies conformes de celles que l’on retrouve sur LCI (où Jacques Julliard bavarde avec Luc Ferry sous l’arbitrage de Jean-François Rabilloud), sur Direct 8 (où plusieurs chroniqueurs habitués des plateaux – dont Pierre Bénichou, Michèle Cotta et Elisabeth Lévy – débattent dans l’émission « Langue de bois, s’abstenir » animée par Philippe Labro) et sur RTL (qui « refait le monde », avec Alain Duhamel, Robert Ménard, Patrick Poivre d’Arvor, Anne-Sophie Mercier, Eric Naulleau…).Pis, les émissions d’actualité vont convier les mêmes commentateurs, habitués des émissions de débat… pour commenter l’actualité. Dans « Le grand journal » sur Canal Plus, Michel Denisot fait appel à quelques inconnus pour débattre sur les sujets du moment. Le 4 octobre, on retrouve les animateurs des matinales, Jean-Jacques Bourdin, Patrick Cohen et Jean-Pierre Elkabbach, auxquels on peut ajouter naturellement Jean-Michel Aphatie – chroniqueur dans l’émission. Le 1er octobre, c’était, Arlette Chabot, Joseph Macé-Scaron et Luc Ferry qui étaient présents sur le plateau… Et le 15 octobre c’est Laurence Ferrari et… Arlette Chabot qui commentent l’actualité. Remarquable stabilité de l’oligarchie : on ne change pas une « élite » inamovible qui gagne… à le rester.Le constat établi en octobre 2010 confirme celui d’octobre 2009 et des années précédentes et sera répété en octobre 2011, si rien ne change. Et pourquoi faudrait-il que cela change si les mêmes vaches sacrées du journalisme sont invitées à brouter dans le même pré ou dans des prés mitoyens. La création de quotidiens financés par la publicité, la mutation des entreprises médiatiques en entreprises multimédias et la déclinaison à l’infini des chaînes « thématiques » ne sont qu’un paravent d’unétroitement circonscrit : lades organes d’information n’implique pas le pluralisme de l’information. En multipliant les contenants, les contenus sont reproduits à l’identique, à quelques variantes près : de pure forme.Mathias Reymond