RETRAITES : LE PROJET FUMEUX DES SOCIALOS !!

a majorité des français s’accordent à dire que le projet de Sarkozy au

sujet des retraites est calamiteux comme sa politique, ce qui n est pas faux !

Que le report de l’age de la retraite de 60 à 62 ans est un scandale ! Certes

!

Mais que propose le parti socialiste et la gauche en général ? Ces élus,

proche du peuple !

Ils nous proposent tout simplement le maintien de la retraite à 60 ans, ce

qui n’est pas une mauvaise idée mais ne faut il pas tenir compte dans ces

calculs du total d’annuités ?

Nous en sommes à 40 années depuis 2008 et nous glissons vers les 41 années.

Au dire des socialistes, nous serons bientôt à 41 années et six mois ! Je ne

sais si cela est compris dans leur projet mais nous atteindrons rapidement ce

total d’annuités !

Dans ce cas expliquez moi comment il est possible de partir à l’age de 60

ans en retraite ?

Et pourtant si !

Qui pourra bénéficier de ce super privilège ?

Les jeunes qui stopperont ou qui ont stoppés leurs études à 18 ans autant

dire ceux qui n’en font ou n’en feront pas !

Astucieux n’est ce pas !

Car qui dit peu d’étude dit petit salaire et qui dit petit salaire dit

petite retraite !!

Autrement dit, rassurez vous !

Ceux qui ont des salaires de misère pourront accéder à la retraite à taux

plein à 60 ans avec une retraite de misère !

En fait, quelle est exactement la différence entre le projet lamentable du

gouvernement Sarkozy et le projet fumeux des socialos ?

Et bien aucune !

A part peut être que les socialos s’apprêtent à gouverner en 2012 alors

que Sarkozy s’apprête lui à devenir avocat d’affaires à Miami !! Non je

plaisante bien sur !

Le plus étonnant est leur manque de cohérence dans la stratégie puisque

DSK, le champion de la gauche est pour la retraite à 62 ans, ce qui nous prouve

que l’élite est bien d’accord pour nous exploiter encore sur ces questions

et que la division marche à plein tube !

Le PS et l’UMP seraient les mêmes partis ? On nous aurait menti !!

Aujourd’hui le problème n’est plus la retraite mais les jeunes et surtout

les casseurs !

Ah quelle aubaine pour les syndicats !

Car après tout, c’est le prétexte rêvé pour sortir de cette crise la

tête haute !

Pensez donc !

Nous demandons aux manifestants de rentrer chez eux afin de préserver

l’intégrité de la jeunesse de notre pays et pour ne pas dériver dans la

violence !

La phrase est déjà trouvée !

A quand le vrai mouvement populaire qui s’opposera à tous ces menteurs, ces

magouilleurs, ces incompétents et ces profiteurs ?

Le jour où tout le monde se mettra à réfléchir !

Peut être !



