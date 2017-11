Quand Marine Le Pen dit la Vérité

La Gauche a du mal à trouver des idées et des solutions face à une Droite qui privilégie l’élite financière, elle devrait donc faire comme Sarkozy quand il pique des idées au FN.Marine Le Pen dévoile une Vérité que peu de gens savent.En effet la Dette a évolué de façon exponentielle depuis que le ministre des finances de 1973 (Valery Giscard d’Estaing) a vendu la France aux banques, et comme par hasard il a été élu président par la suite… Comme c’est étrange… Surement dû à une campagne électorale très bien financée !La Dette de la France n’existe pas ! La réalité est que la dette publique française est d’abord due aux intérêts payés aux établissements financiers auxquels nous avons emprunté. Pourquoi ? Parce que la loi Pompidou-Giscard du 3 janvier 1973, puis l’article 104 du traité de Maastricht, puis l’article 123 du traité de Lisbonne) ont ôté le droit de création monétaire à la Banque de France et livré la monnaie aux banques et sociétés d’assurance. La dette fin 1979 était de 239 milliards d’euros, fin 2008 elle s’établit à 1327 milliards d’euros, soit une hausse de 1088 milliards en 30 ans, pendant lesquels nous avons payé 1306 milliards d’intérêts !Car si la Banque de France avait continué d'émettre la monnaie après 1974 il n'y aurait jamais eu de crise! Et si elle avait cessé d'émettre la monnaie dès 1945 (c'est à dire que si Charles de Gaule n'avait pas nationalisé la Banque de France en 1945) il n'y aurait tout simplement jamais eu, ni de reconstruction ni de "30 glorieuses".Voici un tract d'André-Jacques Holbecq sur l'arnaque de la dette publique à diffuser à un maximum de personnes. Il faut absolument que cette arnaque soit connue par un maximum de citoyens pour pouvoir faire pression sur les politiques :Courbe de la Dette :DJAMELITO