Pourquoi le sionisme a besoin de l'antisémitisme depuis sa création

Malheureusement, si les mensonges perdurent, c'est parce qu'ils

sont beaucoup plus facile à accepter que la réalité !

Qui a créé le mouvement sioniste ? Dans l’Histoire officielle, il est d’usage d’ignorer la période XVIIe-XIXe siècle et de présenter Theodor Herzl comme le fondateur du sionisme. Or, selon les publications internes de l’Organisation sioniste mondiale, ce point est faux. Le vrai fondateur du sionisme contemporain n’était pas juif, mais chrétien dispensationaliste. C’est la théologie du révérend Blackstone qui a servi de base au soutien sans faille de Washington à la création d’Israël.

Voir : https://en.wikipedia.org/wiki/William_E._Blackstone Et ceci bien avant que l’AIPAC (le lobby pro-Israélien) soit créé. C'est donc un chrétien, le révérend Blackstone, financé par les puissantes familles américaines dont les Rockefeller et J.P. Morgan, qui est à la base de la création du mouvement sioniste actuel et c'est lui qui a choisi et convaincu Theodor Herzl de fonder le mouvement sioniste. La légende veut même qu' Herzl ait été enterré avec la Bible de Blackstone, dans laquelle ce dernier avait souligné les passages de la Bible expliquant qu'un état juif devait être créé en Palestine et non ailleurs. Il est important de garder en tête le soutient entre autre des Rockefeller et J.P. Morgan car ces mêmes familles vont financer Hitler ensuite. Qui est Théodor Herzl Le choix de Herzl plutôt que d'un vrai juif sioniste n'est pas un hasard, Herzl est un juif qui avait honte de ses origines. "J’ai un fils. Pour son bien, je préférerais me convertir aujourd’hui plutôt que demain, pour qu’il appartienne le plus tôt possible à la communauté chrétienne et que lui soient épargnées les souffrances et les humiliations que j’ai supportées et continuerai à supporter parce que juif."

Théodor Herzl Herzl avait eu le projet d'obliger tous les juifs à se convertir au christianisme, et avait envoyé une lettre à ce propos qui avait choqué le Pape, dans son journal (Journal 1, page 14), il écrit :



« Voici environ deux ans, j'ai entrepris de résoudre le problème juif, au moins en Autriche, avec l'aide de l'église catholique. J'ai demandé l'aide des hauts prélats de l'église autrichienne, afin d'obtenir par leur biais, une entrevue avec le Pape, pour lui dire : "Aidez-nous avec les antisémites, et je déclencherai un mouvement formidable parmi les Juifs, qui se convertiront de façon fière et spontanée au christianisme" ».

(Source)



Il lui avait alors été rappelé que la conversion était quelque chose de sérieux nécessitant de la foi et que c'était un choix personnel.



Il avait voulu ensuite trouver des financement pour acheter une terre afin de créer un pays en Amérique latine ou en Afrique pour débarrasser l'Europe des juifs.



Ensuite, après avoir accepté la mission des grandes familles américaines, et sous la tutelle du révérend Blackstone, il deviendra le grand prophète du sionisme.



Mais Herzl, qui aurait préféré être chrétien, choquera fréquemment les milieux juif pratiquants, oubliant ouvertement, par exemple, de respecter le sabbat ou recevant, entouré de sa famille groupée autour d’un arbre de Noël, le très influent – et très indigné – grand rabbin de Vienne Moritz Güdemann. (



Son fils n'a d'ailleurs pas été circoncis (au passage, la circoncision étant une pratique venant d’Égypte, j'en dis plus plus bas) Ensuite, après avoir accepté la mission des grandes familles américaines, et sous la tutelle du, il deviendra le grand prophète du sionisme.Mais Herzl, qui aurait préféré être chrétien, choquera fréquemment les milieux juif pratiquants, oubliant ouvertement, par exemple, de respecter le sabbat ou recevant, entouré de sa famille groupée autour d’un arbre de Noël, le très influent – et très indigné – grand rabbin de Vienne Moritz Güdemann. ( source Son fils n'a d'ailleurs pas été circoncis (au passage, la circoncision étant une pratique venant d’Égypte, j'en dis plus plus bas) Vidéo : le vrai visage de Herzl Il est important de voir cette vidéo faite par des israéliens, en hébreux mais avec des sous titres français, de prendre conscience que peu d’israéliens connaissent la vérité sur le mouvement sioniste qu'ils considèrent comme un mouvement fait par les juifs pour protéger les juifs.



Mais en fait, le principal objectif et problème du mouvement sioniste, c'est d'obliger les juifs d'Europe à partir dans les colonies : "J'ai eu une idée formidable : attirer des antisémites honnêtes et les inciter à détruire les propriétés juives." Theodor Herzl

Theodor Herzl



Manifestation du Betar en Allemagne nazie, en 1934 Dans la vidéo, il y a aussi un interview du dirigeant du mouvement sioniste Betar, il est important de savoir que ce mouvement était proche du mouvement nazi, a soutenu Hitler et a été protégé par le dictateur.

Cela aussi, une grande partie des betaris d'aujourd'hui l'ignorent, Emmanuel Ratier l'auteur d'un livre à ce propos a raconté comment des jeunes betaris ont été choqués d'apprendre cela de sa bouche et comment ils ont ensuite quitter ce mouvement.

J'imagine que même l’israélien à la tête du Betar, interrogé dans cette vidéo, n'est pas au courant.... Voir : https://www.babelio.com/livres/Ratier-Les-guerriers-dIsral--Enquete-sur-les-milices-s/790960 L'invention du peuple juif :



" C’est à cette période que l’on créa le mythe du peuple juif. Jusque-là, les juifs se considéraient comme appartenant à une religion et admettaient que leurs membres européens n’étaient pas des descendants des juifs de Palestine, mais de populations converties au cours de l’Histoire"

Shlomo Sand - Comment le peuple juif fut inventé.pdf Une fois le mouvement sioniste créée, Blackstone et Herzl vont artificiellement fabriquer l’idée selon laquelle tous les juifs du monde seraient des descendants des juifs antiques de Palestine Pour comprendre une situation il faut avoir une vision globale du sujet, aller au delà de ce que nous raconte "l'histoire officielle".

"On ne peut bâtir une politique pour tout un peuple – surtout un peuple disséminé sur l’ensemble du globe – que sur des impondérables. Savez-vous avec quoi s’est construit l’Empire allemand ? Avec des rêves, des chants, des fantasmes et des rubans noirs, rouges et or. Bismarck n’a fait que secouer l’arbre planté par des rêveurs… Seul ce qui relève du fantasme émeut véritablement les gens… Celui qui ne comprend pas cela ne mènera jamais les homme et ne laissera aucune trace dans l’Histoire." Theodor Herzl Avant la création du mouvement sioniste, les historiens occidentaux soutiennent la version Khazare de l'origine des juifs d'Europe. Les juifs eux mêmes, à cette époque (1897), sont conscient qu'ils ne sont pas les descendants direct du peuple d'Abraham. Mais les sionistes avec de très importants moyens financier vont réécrire l'histoire des juifs d'Europe. L'Hypothèse rhéhane VS l’hypothèse Khazare Encore aujourd'hui, un historien qui espère vendre des livres ou grimper les échelons doit suivre la ligne tracé par le mouvement sioniste, l'"histoire officielle", si il s'en écarte, comme l'historien israélien Shlomo Sand, tout le monde va lui tomber dessus !



Et si il n'est pas israélien, comme Shlomo Sand, alors il sera tout de suite accusé d'antisémitisme et perdra son travail...



C'est pour cela que la plupart des gens n'ont jamais entendu parlé de l'origine Khazare des juifs d'Europe. L'hypothèse dite «rhénane» Selon l'hypothèse dite «rhénane», les Ashkénazes descendent des juifs qui ont fui la Palestine après la conquête musulmane en 638 après J.C.



Toujours selon cette hypothèse, ils se sont installés dans le sud de l'Europe, puis, à la fin du Moyen-Age, environ 50 000 d'entre eux se sont déplacés de la Rhénanie, en Allemagne, vers l'Europe de l'Est.



Certains estiment cependant cette hypothèse invraisemblable, car le scénario est impossible en termes démographiques.



Cela supposerait un bond de la population des juifs d'Europe orientale de 50 000 individus au 15e siècle à environ huit millions au début du 20e siècle.



Le taux de natalité aurait été ainsi 10 fois supérieur à celui de la population locale non-juive.



Et cela malgré les difficultés économiques, les maladies, les guerres et les pogroms qui ont ravagé les communautés juives et ont incité la plupart à partir dans les pays musulmans où ils étaient en sécurité. L’hypothèse Khazare L’hypothèse Khazare est beaucoup plus réaliste, selon cette théorie, les juifs d'Europe orientale descendent des Khazars, des tribus constituées de nord asiatiques, caucasiens, turcs, qui se sont installés dans le Caucase dans les premiers siècles de notre ère, ont fondé un royaume puissant et se sont convertis au judaïsme pour ne pas avoir à s'abaisser devant les chrétiens ou les musulmans.



Les juifs khazars ont construit un empire florissant, attirant des juifs de Mésopotamie et de l'Empire byzantin.



Mais l'empire khazar s'est effondré au 13e siècle, attaqué par les Mongols et affaibli par des épidémies de peste noire.



Les juifs khazars ont alors fui vers l'ouest, s'installant dans le royaume polonais et en Hongrie, où leurs compétences en finances, en économie et en politique étaient très appréciées.



Ils se sont finalement répandus en Europe centrale et occidentale. Quand l'ancien ministre Luc Ferry parle de l'invention du peuple juif Dans cette vidéo Luc Ferry cite le livre de l'historien israëlien Shlomo Sand, qui a été un best seller en Israël et qui a été diabolisé par le mouvement sioniste en France. Ils ont attaqué l'homme, l'ont traité de juif antisémite, de traître, l'ont traîné dans la boue, mais si vous lisez son livre, vous verrez qu'une grande partie est composée des principaux textes anciens qui existent sur le sujet, des preuves irréfutables qui mettent à mal les inventions modernes qui ont permis "l'invention du peuple juif". Lien pdf gratuit : Shlomo Sand - Comment le peuple juif fut inventé.pdf



La génétique éclaire le débat sur l'origine des Juifs d'Europe Après ses recherches le généticien Eran Elhaik confirme la version Khazare :



Parmi les juifs d'Europe, le généticien a trouvé des signatures ancestrales qui pointaient clairement vers le Caucase et aussi, mais dans une moindre mesure, vers le Moyen-Orient.



Source : lapresse.ca Ce qu'il faut que vous sachiez aussi à ce propos, c'est qu'Hitler, une fois arrivé au pouvoir, s'en prendra aux historiens qui avaient refusé les cadeaux ou pressions des sionistes et continuaient à défendre la version Khazare.



En cela, il fini le travail de réécriture de l'histoire commencé par les sionistes.



Voir à ce propos :

europe-israel.org/2015/01/la-plupart-des-palestiniens-de-judee-samarie-etaient-autrefois-des-juifs/



Mais Shlomo Sand en parle plus longuement dans son livre :

Shlomo Sand - Comment le peuple juif fut inventé.pdf Mais Shlomo Sand en parle plus longuement dans son livre :

L'origine de l'ancien testament

Le mensonge sur l'origine des juifs d'Europe est suivi du mensonge beaucoup plus ancien sur l'origine du peuple dit "juif" et des religions juive et chrétienne.

Le secret date certainement des templier, et a d'abord été gardé par le Vatican pendant des siècles, puis depuis la création du sionisme, ils travaillent en commun.



De nombreux livres ont été détruits autant par les rabbins que par le Vatican, mais des textes que l'on croyais disparu, refont surface.



Comme le Livre d'Enoch, détruit par les religieux juifs et chrétiens car il remettait en question les textes "choisis" pour constituer la bible.



C'était un texte sacré juif avant que le rabbin réformateur Simon Ben Jochai, le condamne ainsi que toutes personne qui le lirait en 70 après J.C.



Les chrétiens l'ont gardé jusqu’en l’an 325 après J.C. mais après un concile, il sera décidé que son contenu restera caché du public, puis ils demanderont la destruction de tous les exemplaires.



Mais le livre sera finalement re-découvert en plusieurs exemplaires parmi les manuscrits de la Mer Morte.



Le pasteur américain Ronald K. Brown qui a étudié le texte affirme que «l’Ancien et le Nouveau Testament comportent exactement 309 passages directement empruntés au Livre d’Énoch.»



Et le livre d'Enoch est lui même inspiré de textes sumériens racontant l'histoire du prince Enmeduranki.

Texte sumérien et genèse

Le professeur Alexander Heidel de l’Oriental Institute of Chicago a établi un tableau pour nous permettre de comparer un texte sumérien qui décrit la création du monde, l’Enuma Elish et le Livre de la Genèse, le résultat est extrêmement troublant :

Épopée de la création (env. 2000 av JC)

L’Esprit Saint et la matière cosmique sont coexistante et coéternelles.

Le chaos primordial : Tiamat enveloppée par l’obscurité.

La lumière provient des dieux.

Création du firmament.

Création de la terre sèche.

Création des luminaires.

Création de l’homme.

Les dieux se reposent et font la fête.

Livre de la Genèse (env.900 av JC)

L’esprit Saint créé la matière cosmique et existe indépendamment d’elle.

La terre est un lieu désolé, avec l’obscurité recouvrant la profondeur.

La lumière est créée par dieu

Création du firmament.

Création de la terre sèche.

Création des luminaires.

Création de l’homme.





Si vous voulez connaître l'origine de l'histoire de Noé ainsi que la raison pour laquelle les patriarches pouvaient vivres jusqu'à 1000 ans, il vous faudra lire le texte sumérien originel, le "poème du supersage" ( L’écriture hébraïque vient des hiéroglyphes Le philosophe Marc Alain Ouaknin, fils du Grand-Rabbin Jacques Ouaknin, reconnaît comme de nombreux historiens que l'écriture hébraïque provient des hiéroglyphe égyptien (dans son livre « Mystère de la Kabbale » p 296).



Roger Sabbah, égyptologue, archéologue et chercheur a fait des découvertes incroyables avec son frère :



Dans le tombeau de Toutankhamon, ouvert en 1923, figuraient des inscriptions rédigées en hiéroglyphes insolites, certaines lettres ressemblant à s’y méprendre – forme, prononciation, valeur symbolique – à l’alphabet hébreu.



Déjà, à l’époque de l'occupation napoléonienne de l'Égypte, l'érudit Jean-François Champollion suggéra l'existence d'un lien étroit entre l'Ancien testament et la période égyptienne de El amarna et son pharaon monothéiste.



Et donc, lorsque vous avez admis cela vous comprenez l'origine de la Kabbale :



Murat Ozgen, franc-maçon turc, remarque ceci à ce propos :



« Il est évident que la Kabbale a été élaborée de nombreuses années avant que la Thora n’existe.

La section la plus importante de la Kabbale est la théorie sur la formation de l’univers.

Cette théorie diffère considérablement de l’histoire de la création telle qu’elle est acceptée par les religions théistes.

D’après la Kabbale, au début de la création, des choses appelées Séphiroth, ce qui signifie « cercles » ou « orbites », avec des caractéristiques à la fois matérielles et spirituelles prirent forme.

Il y avait en tout 32 de ces choses. Les dix premières représentaient le système solaire et les autres les masses d’étoiles dans l’espace.

Cette particularité de la Kabbale indique qu’elle est étroitement liée aux systèmes astrologiques anciens de croyance…

Ainsi, la Kabbale est très éloignée de la religion juive et bien plus étroitement liée aux anciennes religions mystérieuses de l’Orient. »



Les égyptiens pratiquaient aussi la circoncision :

Voir plus ici :

Le rôle des sionistes dans les assassinats qui ont suivi la découverte du tombeau de Toutankhamon Est-ce qu'il y a une histoire secrète des religions connue depuis les templier, de Napoléon après sa campagne d’Égypte ou de Champollion ?



Dur de savoir, en tout cas il semble que les sionistes s’inquiétaient de ce qui pouvaient être découvert dans la tombe de Toutankhamon.



Howard Carter, l'homme qui était persuadé que la tombe de Toutankhamon était encore à découvrir alors que la plupart des égyptologues n'y croyaient pas, a été officiellement financé par Lord Carnarvon.



Mais en fait on sait maintenant que Lord Carnarvon était ruiné et que c'était la famille Rothschild qui se servait de lui pour agir dans l'ombre.



Et on comprend pourquoi car après l'incroyable découverte en 1922, un scandale a éclaté sur la disparition de papyrus qui auraient pu, selon les dires de l’époque, mettre en péril la création d'un état juif en Palestine ! Un secret à cacher L’écrivain américain Arnold C. Brackman, dans son livre « The search for the gold of Toutankhamon » (1976), se disait convaincu qu’à l’époque de l’ouverture de la tombe la seule découverte archéologique qui aurait pu constituer un « grave scandale politique et religieux » étaient les documents historiques remontant à l’époque de Toutankhamon.



Brackman suggérait que grâce à eux il aurait été possible de démontrer de manière irréfutable l’étroite relation entre le premier pharaon monothéiste de l’histoire, « l’hérétique » Akhenaton (aujourd’hui attesté comme père de Toutankhamon) et Moïse, le législateur israélite qui selon la tradition de l’Ancien testament « conduisit le peuple d’Israël hors d’Égypte ».



Pour confirmer cette hypothèse nous trouvons un important témoignage de Lee Keedick, que l’écrivain Thomas Hoving a reporté textuellement dans son volume de 1978, « Tutankhamon – the untold story ».



keedick a raconté avoir assisté à une discussion animée entre H. Carter et un haut fonctionnaire anglais, survenue en 1924 à l’ambassade britannique du Caire.



Durant la lutte houleuse Carter menaça de révéler publiquement » le bouillant contenu des documents qu’il avait trouver dans la tombe », documents qui – selon ce que Carter lui-même affirmait – « racontaient le véritable et scandaleux compte-rendu de l’exode des Hébreux de l’Egypte ».



Et tout aussi mystérieusement il n'y aura pas d’enquête sérieuse, ni de la police, ni des journalistes qui se contenteront juste d'amuser le public avec des histoires de mauvais sort dû à "la malédiction de Toutankhamon".



Malgré les preuves d’empoisonnements, les morts dites étranges, les suicides tout aussi bizarre, aucunes enquête sérieuse ne sera mené, pour vous dire le pouvoir de ces gens...



Voir :



Ce sujet peut être traumatisant pour les croyants, et si ce que je viens de vous dire n'est pas mis en avant dans les médias et dans les livres d'histoires, il existe un nombre incroyable de livre, document, vidéos sites internets sur ces thèmes.



Il y a un reportage d'arte que l'on trouve sur youtube, mais que je n'arrive plus à retrouver, dans lequel des archéologues israéliens font part du peu de découverte et de leur déception, car les fouilles sur les principaux sites laissent apparaître surtout des objets de cultes égyptiens et sumériens.



Après avoir mis à jour les mensonges sur l'origine du peuple juif et sur la religion juive, continuons en étudiant :

La création de l'antisemitisme

Avant, on parlait de juif allemand ou juif français, mais en 1880, Wilhelm Marr introduit le terme "antisémitisme" dans le discours politique de la société de son temps.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Marr



Cette utilisation du terme « sémite » pour designer les juifs européen renvoie à la notion de race, mais les Juifs ne constituent pas une race.



Le terme a été inventé en 1781 par l’orientaliste allemand August Ludwig Schlözer, à partir du nom d’un des fils de Noé, Sem, pour désigner des langues dont la parenté avait été établie dès le Moyen-Âge par les savants juifs : l’hébreu, l’araméen, l’arabe. Les spécialistes ont ensuite regroupés sous l’appellation de « sémite » tout un ensemble de peuples qui, dans le courant du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, émigrèrent de la péninsule Arabique vers la Mésopotamie, la Syrie, la Palestine, puis, vers 700 avant Jésus-Christ, vers la corne de l’Afrique.



Donc le terme "sémite" ne désigne pas un peuple, mais plusieurs, et majoritairement des arabes.



Cette manipulation est à l’époque critiqué par de nombreux historiens même juif qui défendent l’origine Khazars des juifs d’Europe, mais ce terme incorrect, créé par un raciste judéophobe sera très utile au mouvement sioniste.



D'ailleurs, Wilhelm Marr un étrange judéophobe qui aura eu deux femmes juives, plaidera pour une expulsion de tous les juifs vers la Palestine (comme c’est bizarre !) et finira à la fin de sa vie par regretter ses actions et demandera pardon aux juifs.



Et il a d'ailleurs eu un fils avec sa 2eme femme juive, donc un fils juif



Enfin, il aura été très utile au mouvement sioniste qui encouragera l'usage incorrecte du terme "sémite" pour désigner les juifs d'Europe comme des étranger originaire de Palestine.



Et c'est grâce aussi à ce terme raciste "Sémite", mis à la mode par les judéophobes et les sionistes, que les nazis pourront élaborer leur thèses "antisémites"qui conduiront à la Shoah...



Son disciple Theodor Fritsch, sera le premier traducteur allemand des Protocoles des Sages de Sion, un document attribué à Mathieu Golovinski.



Aujourd'hui, il suffit juste de citer ce document pour être traité d'antisémite, il y a une telle censure à ce propos, qu'une personne intelligente peut comprendre que c'est un document important qu'il faut consulter pour se faire sa propre idée, malheureusement, le document original est difficile à trouver, et il n'y a principalement que des copies modifiés sur le net.



Ce protocole, qui serait le plan d'un "complot juif" pour mettre la main sur le monde, décrit très bien la prise de pouvoir d'une élite sur une partie du monde, le contrôle des partis politiques (droites gauches, extrêmes).



Avec de l'argent et des agents formés à la communication et souvent boosté à la cocaïne (si vous saviez...) ils n'ont aucun mal à intégrer et prendre le contrôle d'un petit parti qui devient trop connu.



Ainsi que le contrôle de la justice, des médias, de l'alimentation, de la santé...



Sauf qu'à la base, si ce plan est véridique (et malheureusement il l'est), il n'est pas conduit par des juifs, mais par ceux là même qui ont créé et financé le mouvement sioniste, les puissantes familles protestantes et juives américaines, qui contrôlent déjà une grande partie de la planète.



Et comme l'invention du terme "antisémite" par Marr, il sert la cause sioniste en incitant ceux qui le lisent à diaboliser les juifs, à parler d'un "complot juif", d'où aussi pour eux, l'importance de diaboliser ceux qui ont compris en leur mettant l’étiquette de "conspirationniste".



Pour Henri Ford, qui sera un grand soutient d’Adolphe Hitler (avec les banquier sionistes chrétiens et juifs), les Protocoles des Sages de Sion sont un ouvrage :



« trop terriblement vrai pour être une fiction, trop profond dans sa connaissance des rouages secrets de la vie pour être un faux »

"J'ai eu une idée formidable : attirer des antisémites honnêtes et les inciter à détruire les propriétés juives." Theodor Herzl Aujourd'hui, le terme "sémite" est utilisé à toutes les sauces, par exemple, l'acteur Dany Boon, dont le père est kabyle et la mère originaire du nord de la France (chti) est devenu sémite en se convertissant au judaïsme par amour pour sa 3eme femme, il a affirmé être victime d’antisémitisme depuis qu'il s'est converti. Le soutien des américains à Hitler Les puissantes familles qui ont créé le Sionisme vont apporter un important soutien à Hitler.



Dans cette vidéo, Jacques Pauwels, historien et chercheur à l’université de Toronto, raconte comment, les puissantes familles américaines ont soutenues Hitler.



Dans cette vidéo, Jacques Pauwels, historien et chercheur à l’université de Toronto, raconte comment, les puissantes familles américaines ont soutenues Hitler. Il raconte comment Hitler a pu relancer l'industrie et déclencher la 2eme guerre mondiale grâce à l'aide des américains. Il faut bien comprendre que sans le soutient de ceux qui sont très surement les "puissances supérieures" dont parle la fiche des RG français, Hitler n'aurait pu rien faire ! La relance de l'industrie, le travail à la chaine (Ford), l'huile de moteur, l'essence, les moteurs américains, la technologie (radio télécommunication, ITT, IBM...) tout cela a été fournit par les entreprises américaines aux nazis, sans eux, pas de guerre ! Pauwels pense qu'ils ont juste agi par intérêts financier et politique, pour ma part, je pense que cela va beaucoup plus loin, qu'ils ont créé Hitler, que sans leurs argents et leurs soutient stratégiques, il n'aurait pas pu payer les milices d’extrêmes droites et s'attirer les faveurs de nombreux autres politiciens, pour finalement arriver au pouvoir. Henri Ford l’inspirateur du nazisme ?



En 1920 des usines seront ouvertes en Allemagne et un journal anti-juif sera édité en allemand avec des articles signés Henri Ford.



Il y aura aussi la parution d’un livre : »The International Jew », qui aura une grande influence sur Hitler et l’idéologie nazi.



" A travers son journal le The International Jew, « le juif international ». Dans cet ouvrage Henry Ford présente les juifs comme un « germe » qui doit faire l’objet d’un « nettoyage ». Adolf Hitler et ses collaborateurs reprendront cette terminologie pour justifier leurs crimes. Le Juif n’est plus défini par sa religion mais par sa « race », « une race dont la persistance a vaincu tous les efforts faits en vue de son extermination »."source :



Ford sera remercié pour toutes l’aide apporté au nazi, aide autant idéologique, financière, matérielle que militaire, il reçut en 1938 la « Grand-Croix de l’ordre de l’Aigle allemand », plus haute décoration nazie pour les étrangers.

Le 30 juillet 1938, Henry Ford reçoit la plus haute décoration nazie pour un étranger : la Grand-Croix de l’Aigle allemand. Au procès de Nuremberg de nombreux nazis avouerons être devenu "antisémite" , en lisant le journal de Ford. En 1903, au États-Unis, alors que Henri Ford est sur le point de faire faillite, il reçoit l’aide d’une mystérieuse banque germano-américaines et les usines Ford peuvent enfin se développer.En 1920 des usines seront ouvertes en Allemagne et un journal anti-juif sera édité en allemand avec des articles signés Henri Ford.Il y aura aussi la parution d’un livre : »The International Jew », qui aura une grande influence sur Hitler et l’idéologie nazi." A travers son journal le Dearborn Independent , Henry Ford publie de nombreux articles qui seront rassemblés dans son livre intitulé, « le juif international ». Dans cet ouvrage Henry Ford présente les juifs comme un « germe » qui doit faire l’objet d’un « nettoyage ». Adolf Hitler et ses collaborateurs reprendront cette terminologie pour justifier leurs crimes. Le Juif n’est plus défini par sa religion mais par sa « race », « une race dont la persistance a vaincu tous les efforts faits en vue de son extermination »."source : henryford.fr Ford sera remercié pour toutes l’aide apporté au nazi, aide autant idéologique, financière, matérielle que militaire, il reçut en 1938 la « Grand-Croix de l’ordre de l’Aigle allemand », plus haute décoration nazie pour les étrangers.Au procès de Nuremberg de nombreux nazis avouerons être devenu "antisémite" , en lisant le journal de Ford.



« Le livre antisémite décisif que j’ai lu à cette époque, et le livre qui a influencé mes camarades, est celui de Henry Ford, The International Jew. Je l’ai lu et je suis devenu antisémite. »



Joseph Goebbels et Alfred Rosenberg figurent également parmi les dirigeants ayant mentionné cet ouvrage au nombre des référence importantes de l’idéologie du Parti national-socialiste allemand (NSDAP). »



Voir cet article du Monde Diplo :

Henry Ford, inspirateur d’Adolf Hitler

« Hitler n’a pas été le seul des dirigeants nazis à éprouver l’influence du livre de Henri Ford. Baldur von Schirach, leader de la Hitlerjugend et, plus tard, gauleiter de Vienne, déclara, lors du procès de Nuremberg :« Le livre antisémite décisif que j’ai lu à cette époque, et le livre qui a influencé mes camarades, est celui de Henry Ford, The International Jew. Je l’ai lu et je suis devenu antisémite. »Joseph Goebbels et Alfred Rosenberg figurent également parmi les dirigeants ayant mentionné cet ouvrage au nombre des référence importantes de l’idéologie du Parti national-socialiste allemand (NSDAP). »Voir cet article du Monde Diplo : Prescot Bush, le père de George Bush et grand père du GB junior , a été un des financier d’Hitler au côté de Fritz Thyssen. »Prescott Bush, ami personnel de nombreux dirigeants du IIIème Reich, multiplia les joint-ventures avec les autorités nazies durant la période 1933-1941. Il continua à « faire des affaires » avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout commerce avec l’Allemagne ayant été interdit et ses sociétés ayant été placées sous séquestre par le gouvernement Roosevelt après l’entrée en guerre des États-Unis, il créa une constellation d’entreprises internationales pour contourner la législation.

Les Bush et Auschwitz, une longue histoire Il installa aux Pays-Bas des sociétés de blanchiment de l’argent du crime, dont la Consolidated Silesian Steel Company, propriétaire de l’usine d’Oswiecim-Auschwitz. » »L’argent engrangé grâce à la collaboration avec les nazis permit aux Bush d’asseoir leur position politique. Prescott devint sénateur et deux de ses héritiers montèrent à la Maison Blanche sans faire beaucoup réagir les bonnes âmes juives et américaines du pays. »

Un Bush complice d’Hitler

Les Rockefeller et d’autres grandes familles américaines, toujours lié à la famille Rothschild dans les affaires, ont aussi aidés Hitler.

« une grande partie des sociétés US ont carrément collaboré avec Hitler, et pas seulement au début de la guerre : Du Pont, Union Carbide, Westinghouse, General Electric, Goodrich, Singer, Kodak, ITT, JP Morgan…



6 juin 44 : ce qu’on ne vous dira pas Pire. La grande nouveauté stratégique d’Hitler, ce fut la « Blitzkrieg », la guerre-éclair : porter très vite ses troupes au coeur de l’adversaire. Pour cela, deux conditions indispensables : des camions et de l’essence. L’Allemagne n’ayant aucun des deux, c’est Esso qui a fourni l’essence, tandis que les camions provenaient des usines allemandes de Ford et General Motors. » Pactes avec le diable » l’Amérique et le 3eme Reich « Un documentaire à voir absolument et même à enregistrer sur son ordinateur car il est souvent effacé : Un film de Fabrizio Calvi et Steeve Baumann . Vidéo produite par point du jour avec la participation de Canal plus , Lundi Investigation et Planète .



Ce film ne parle que d'une infime partie de cette collaboration, de ce soutien, car les personnes filmées n'ont eu accès qu'à une petite partie des documents compromettant avant leur destruction lors de la fusion entre les 2 banques, Chase et JP Morgan.



Dans ce documentaire ils interrogent à un moment, des juifs survivants qui étaient cachés dans une propriété des Rothschild en France quand ils étaient enfants, et qui se demandent pourquoi les USA n'acceptaient que très peu de réfugiés juifs alors qu'ils étaient en danger en Europe.



La réponse n'est pas dite, mais est connue, c'est le mouvement sioniste US (dont la famille Rothschild a le contrôle) qui avait imposé ce quota, car ils ne voulaient pas que les juifs s'installent ailleurs, ils devaient soit périr dans les camps, soit être envoyé en Palestine.



C'est pour cela aussi que les sionistes ont empêché la mise en place du plan de sauvetage des juifs, plans organisés par les pays libres pour accueillir les réfugiés juifs, qui aurait pu sauver des millions d'innocents mais qui mettait en péril le projet sioniste (voir plus bas). L'aide d'Hitler au sioniste Si vous n'avez jamais entendu parler du contrat de transfert, vous devez regarder cette vidéo, issu d'un reportage sur le livre d'Edwin Black, un juif américain dont les parents sont des rescapés des camps de la mort et qui parle de la collaboration du mouvement sioniste avec le mouvement nazi :





L'accord Haavara (en hébreu הסכם העברה, Heskem Haavara, littéralement « accord de transfert ») est un accord signé le 25 août 1933 après trois mois de négociations entre la Fédération sioniste d'Allemagne, la Banque anglo-palestinienne (sous les ordres de l'Agence juive, une agence exécutive officielle en terre palestinienne) et les autorités économiques du régime de l'Allemagne nazie.



L'accord a été conçu pour faciliter l'émigration des Juifs allemands vers la Palestine.



Ce documentaire parle aussi de l'amitié entre les nazis et les sionistes, il y aura même des visites d'officier SS dans les kiboutz à l'invitation des sionistes. 