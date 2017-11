Paroles d’un Sage de Sion: "les Gentils n’existent que pour servir les Juifs"

Yosef: les Gentils n’existent que pour servir les Juifs

par Jonah MANDEL, Jerusalem Post (Sionistan) 18 octobre 2010 traduit de l’anglais par DjazaïriSelon le rabbin, les vies des non Juifs en Israël sont protégées par la divinité, afin d’éviter des pertes pour les Juifs.La seule fin pour les non Juifs est de servir les Juifs, selon le rabbin Ovadia Yosef, le chef du Conseil des Sages de la Torah du parti Shas et éminent jurisconsulte Séfarade.« Les Goyim ne sont nés que pour nous servir. Hors cela, ils n’ont aucune place dans ce monde – sauf pour servir le peuple d’Israël, » a-t-il dit samedi soir dans son sermon hebdomadaire sur les lois concernant les actions que les non Juifs sont autorisés à effectuer pendant le sabbat.Selon Yosef, les vies des non Juifs en Israël sont protégées par la divinité, afin d’éviter des pertes pour les Juifs.« En Israël, la mort n’a pas d’emprise sur eux… Avec les Gentils, ce sera comme pour toute personne – ils doivent mourir, mais [Dieu] leur accordera la longévité. Pourquoi? Imaginez que l’âne de quelqu’un meure, il perdra de l’argent.C’est son serviteur… C’est pourquoi il a une longue vie, pour bien travailler pour son Juif, » a déclaré Yosef.« Pourquoi a-t-on besoin des Gentils? Ils vont travailler, ils vont labourer, ils vont récolter. Nous nous assiérons comme un effendi pour manger.C’est pour ça que les Gentils ont été créés », a-t-il ajouté.Les sermons du samedi soir de Yosef ont vu de nombreuses déclarations controversées de la part du rabbin nonagénaire. En août, Yosef avait provoqué un tollé diplomatique quant il avait souhaité qu’un fléau s’abatte sur le peuple palestinien et ses dirigeants, une malédiction dont iil s’était rétracté quelques semaines après lorsqu’il les avait bénis ainsi que tous les autres voisins d’Israël aspirant à la paix.