Même les taxis soutiennent la grève…

« Le gouvernement devrait négocier au lieu de passer en force, car il n’y a pas une seule manière de réformer. Il faut ouvrir les discussions avec les syndicats ». Ce n’est pas Jean mon vieux pote de la CGT des cheminots qui le dit, mais les six chauffeurs de taxi que j’ai rencontrés hier, à l’occasion d’un périple dans Paris. Du jamais vu : les taxis ne râlent pas et sont solidaires avec les grévistes. Même genre d’échos dans cette série de réunions et de rendez-vous : c’est le bazar de partout, des personnes ont du annuler des déplacements, mais la grève est bien acceptée. Idem avec les violences, accueillies par des propos bien modérés : « Ca arrive toujours, mais le mouvement est calme et digne ».





Alors, ça ira où, ce conflit social ? La France bloquée, pas bloquée ? Je n’en sais fichtre rien, et tant d’évènements peuvent intervenir.







La loi va être votée. Larcher, le bonnasse président du Sénat, tellement inquiet sur sa réélection, donne un peu de mou pour examiner la kyrielle des amendements, mais le vote est acquis, car la majorité de Droite n’a pas de marge de manœuvre. Le vote est in fine la loi du nombre.







Sarko voulait un vote plus rapide, pour casser l’opposition sociale, et ce délai de quelques jours peut changer beaucoup de choses, alors que l’on voit arriver en masse les transporteurs routiers, les pétroliers, les lycéens et les étudiants, avec des trains et des vols toujours aussi peu nombreux. La retraite, c'est la vie pendant des années, et chacun fait ses comptes. Tout cela pourrait bien faire une grosse embolie. Avec SMS et internet, les infos passent vite, dans des manifs très mobiles. Il faut aussi tenir compte de la popularité du mouvement social, qui se voit aussi avec le nombre de cortèges dans tout le pays, et de la popularité en berne de celui qui a l’image de président de riches.







Pour Sarko, l’affaire est déjà réglée et il organise la reconquête de l’après-vote : nouveau gouvernement, et barre sociale, jusqu’à flinguer le bouclier fiscal. En pensant que la marge de manœuvre des grévistes n’est pas illimitée côté porte monnaie.







Sur le fond, passe mal l’argument « il n’y a qu’une seule réforme, la mienne », alors que face à l’immense diversité des situations, il est impossible d’adhérer à des oukases du genre « tu l’aimes ou tu la quittes ». Tout le monde est d’accord pour réformer les retraites, et d’une manière ou d’une autre, tout le monde est d’accord pour revoir les durées de cotisation et les modalités du départ dans un contexte où on entre plus tard dans la vie active et où on vivra plus âgé. Mais au lieu de rechercher des compromis, Sarko veut passer en force, comme pour régler un compte.







Cette manière de faire filer la société à la trique est franchement insupportable. J’écoutais encore ce soir les ministres démonétisés qui récitent leur leçon et croient que nous sommes nous aussi atteints par le syndrome du pantin. Cette grève contre les retraites est aussi un rejet du modèle Sarko. Comme telle, elle fédère tous les mécontentements, et les syndicats me semblent mieux trouver le ton de la réponse que notre PS chancelant.







Alors, on verra, mais les évènements de la semaine sont à suivre pas à pas.







Dans tout cela, une bonne nouvelle : un peu de répits pour les Roms. Il faut dire que nous faire le coup des Roms qui ruinent la société, ça ferait un peu zarbi, non ? Qu'est-ce que t'en dis, mon Brice ?











C'est vrai ? Je ne suis plus une menace pour la société ?