Les Etats-Unis sont-ils impliqués dans les attentats de Mumbai (2008) ?

L’agence Associated Press indique avoir pu consulter les procès-verbaux d’audition du ressortissant états-unien d’origine pakistanaise Daood Gilani/David Headley, impliqué dans les attentats de Mumbai de 2008, qui ont coûté la vie à 168 personnes.

M. Headley est détenu aux Etats-Unis où il a passé un accord avec la justice lui garantissant de ne pas être extradé et de ne pas être passible de la peine de mort. Après de multiples démarches, les enquêteurs indiens ont été autorisés à l’interroger en juin 2010.

Selon ces documents, le suspect aurait confirmé avoir repéré les lieux sous la supervision du « commandant Iqbal », un responsable des services secrets pakitanais qui piloterait en sous-main le mouvement séparatiste cachemiri, Lashkar-e-Taiba.

La presse indienne et le ministre de l’Intérieur P. Chidambaram soupçonnent les services pakistanais d’entretenir la tension au Cachemire avec l’aide des services états-uniens pour affaiblir l’Inde. Ils bénéficieraient de l’aide de groupes indiens d’extrême-droite hostiles à une Inde laïque.

La branche militaire du Lashkar-e-Taiba est commandée par « Sajid Mir », un ancien officier supérieur de l’armée pakistanaise qui aurait été formé dans la même académie militaire qu’Headley.

Le terroriste David Headley est un employé de la Drug Enforcement Administration états-unienne. Ses deux épouses avaient alerté à l’avance les autorités consulaires US qu’il préparait un attentat pour le Lashkar-e-Taiba, mais les autorités US n’avaient pas transmis l’information à leurs homologues indiennes.