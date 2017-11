Le président vénézuélien est arrivé à Téhéran

Le président vénézuélien à la tête d’une délégation politico-économique est arrivée mardi matin très tôt à Téhéran pour une entre vue avec son homologue iranien, Mahmoud Ahmadinejad et d’autres hauts responsables de la République Islamique d’Iran.

Hugo Chavez a été accueilli à l’aéroport international de Mehrabad par Ali Akbar Mehrabian, le ministre iranien de l’Industrie et des Mines.



Cette visite s'inscrit dans le cadre de tournée internationale qui a conduit Hugo Chavez en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, avant de se rendre en Iran. Il doit également poursuivre sa tournée en Syrie, en Libye et au Portugal.



La visite du président vénézuélien s'inscrit dans le cadre des échanges de visites entre les responsables politiques iraniens et vénézuéliens dans le cadre de l’élargissement des relations avec les pays indépendants et épris de liberté y compris les Etats d'Amérique latine, afin de matérialiser un monde multipolaire.



L'Iran a ainsi dans ce cadre, fait la promotion de ses relations avec d'autres Etats d'Amérique latine comme le Brésil, la Bolivie, l'Équateur, Cuba, l’Uruguay, le Paraguay et le Nicaragua.



Selon les médias vénézuéliens, Hugo Chavez lors de son séjour à Téhéran s’entretiendra avec les responsables iraniens et prendra part à la sixième commission économique mixte entre Téhéran et Caracas et à la 8ème session du comité énergétique réunissant l'Iran et le Venezuela.



L'Iran accueille la huitième série de pourparlers sur l'énergie avec le Venezuela dans le cadre des efforts fournis par les deux parties pour stimuler la coopération bilatérale dans les industries du pétrole, du gaz et de la pétrochimie.



Les discussions sur l'énergie se focaliseront sur la création d'une compagnie commune d'acheminement du pétrole comme convenu dans un protocole d'accord signé par les deux pays l'année dernière, la construction des unités de produits pétrochimiques dans le champ gazier de Pars, dans le sud de l'Iran.



Sur la base des accords conclus entre l'Iran et le Venezuela, les deux parties coopèrent dans les domaines de l'énergie, du logement, des produits alimentaires, des infrastructures et de l'industrie.



Le volume des échanges commerciaux entre l'Iran et le Venezuela dépasse maintenant les cinq milliards de dollars.



L’Iran et le Venezuela sont deux opposants farouches à la politique impérialiste et hégémonique des États-Unis.



L’Iran et le Venezuela sont deux membres majeurs de l'OPEP et de plus ces dernières années, ils ont signé d’importants contrats pour les investissements mutuels dans des domaines connexes.