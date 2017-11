L'islamophobie galopante en France

Les principes et les valeurs sacrées de l’Islam font toujours l’objet de profanation en Occident.

Les agissements des courants islamophobes dans les pays occidentaux ont rendu plus insolents les racistes et les extrémistes de la droite dans la poursuite de l'outrage fait aux principes sacrés de l'Islam. Récemment un citoyen français à Strasbourg a mis sur la toile un film d'une heure où l’on déchirer des pages du saint Coran. Dans ce film vidéo la personne en question déchire les pages du noble Coran alors qu'il a un masque satanique sur son visage. En réaction à cet acte blasphématoire le conseil des musulmans de France l'a condamné et a estimé regrettable l'exécution d'un tel acte en France. Le communiqué de ce conseil ajoute que cet acte est un appel au racisme et aux violences religieuses, il contrarie même les valeurs françaises et divise les citoyens. Le communiqué du Conseil des musulmans de France souligné que le Conseil a reçu des lettres avec des images blasphématoires du noble Coran ; le texte demande aux musulmans de France de rester leur vigilance et de réagir avec retenue face à de telles provocations. Au cours de ces derniers mois les actes islamophobes se sont multipliés en France. Ces outrages montrent qu'un mouvement organisé en est derrière. Ces actes ont été commencé par la publication de livre, des images, des caricatures et des filme et se sont poursuivis par l'autodafé du noble Coran.



Dans la nouvelle vague de l'Islamophobie, le courant extrémiste en Occident tente de créer une sorte d'indifférence et de passivité chez les musulmans par la répétition des outrages faits à leurs principes sacrées. On peut dire que la propagation de l'islamophobie après les événements du 11 septembre 2001 a servi de prétexte aux interventions militaires et politiques de l'Occident dans les pays islamiques. Les extrémistes en Occident en publiant des caricatures blasphématoires du noble Prophète de l'Islam, en faisant outrage au saint Coran et en propageant des lectures erronées de l'Islam par les chaînes américaines et européennes, ont débuté une nouvelle phase de l'islamophobie. Dans le souci d’examiner et d’analyser le scénario d'islamophobie et ses objectifs manifestes et occultes, il faut avant tout se demander pourquoi l'Islamophobie a été engendré.



L'Islamophobie n'est pas un phénomène nouveau en Occident et il puise ses racines dans les Croisades. Mais cette récente vague d'islamophobie est un projet totalement ciblé et planifié qui se poursuit en utilisant différents moyens et tactiques compliqués sur une vaste échelle. La première vague de ce projet a déferlé dans les années 80. L'une des raisons importantes pour l'opérationnalisation du projet d'islamophobie revient à la victoire de la Révolution islamique et ses vastes répercussions dans le monde de l'Islam et dans les relations internationales. La victoire de la Révolution islamique en Iran a créé une vague du réveil islamique et de la prise de conscience religieuse dans les sociétés islamiques. Au tournant de cet événement majeur, le courant islamiste s'est accéléré chez les peuples musulmans et notamment les jeunes. Les vagues de ce réveil se sont même manifestées dans les deux bloc de l'Est et de l'Ouest. Jusqu'avant la Révolution islamique, les pays étaient dans les deux camps de l'Est ou de l'Ouest et les lois économiques et politiques du socialisme et du libéralisme régnaient sur les relations internationales. Mais la Révolution islamique a fait entrer un nouveau élément dans les équations internationales : l'indépendance et le rejet de l’équation dominant-dominé. L'autre facteur de l'intensification de l'islamophobie en Occident était l'immigration des musulmans à vaste échelle dans les pays occidentaux et leur résistance devant l'intégration dans les valeurs occidentales. Ce phénomène a fait réfléchir les gouvernements occidentaux les poussant à chercher une solution. Dans une 1ère étape, l'Occident a tenté de s'appuyer sur l'islamophobie pour maîtriser l'islam de la liberté et de la justice.



"Les versets sataniques" écrits par le renégat Salman Rushdie ont été publiés dans un tel contexte. Face aux réactions du monde musulman, tous les Etats occidentaux épaulés par leur empire médiatique ont apporté leur soutien au livre, à son auteur et à son éditeur. Avec l'effondrement de l'ex-URSS, et ses satellites dans les années 90 et l'élimination de "l'ennemi communiste", c'est l'islamophobie qui a été sérieusement inscrite à l'ordre du jour de l'Occident dirigé par les Etats-Unis. Pour combler l'absence de l'ennemi communiste, Les centres de décisions en Occident ont trouvé "ce nouvel ennemi". La campagne d'intoxication s'est même donnée un aspect culturel! En 1992, Samuel Huntington a avancé la théorie du « choc des civilisations » selon laquelle les frontières géographiques des civilisations islamique et occidentale seront dans un proche avenir le théâtre d'un clash et que la civilisation islamique sera la plus grande menace qui pèse sur la civilisation occidentale. Une autre étape de la vague de l'islamophobie consistait à donner une image brouillée, irréelle voire fausse de la religion musulmane et de ses instructions. Les Occidentaux ont tenté de faire un ancrage et de faire croire que les lois islamiques violaient les droits de l'homme, que l'islam est une religion qui encourage la violence et le fondamentalisme, qu'il s'oppose à la science, au progrès, qu'il est à la base du terrorisme!



Après les événements du 11 septembre 2001, l'islamophobie et la guerre contre l'islam ont monté d’un cran en Occident. Deux jours après les attentats du 11 septembre, un article signé John Vinocur, paru dans les colonnes du Herald Tribune, suggérait que ces événements ont mis en exergue le choc des civilisations islamique et occidentale. La guerre contre l'Islam a été dès lors organisée dans les rédactions de l'empire médiatique occidental. Le PM italien Silvio Berlusconi est allé jusqu'à dire dans une déclaration irresponsable que la civilisation occidentale était plus authentique que la civilisation islamique. Dans un tel contexte et un mois après les événements du 11 septembre, Fukuyama a déclaré dans un entretien avec The Guardian que l'islam menace la modernité à l'occidentale, que pour faire face à cette menace les Etats-Unis pourraient utiliser la force. L'ancien secrétaire américain à la Défense, William Cohen a déclaré que la guerre des Etats-Unis et de leurs alliés contre l'islam serait la prochaine guerre mondiale. L'ancien président américain, GW Bush a quant à lui, prétendu vouloir entamer une deuxième croisade. Les chrétiens sionistes aux Etats-Unis sont allés jusqu'à prétendre que Dieu avait chargé les Etats-Unis à combattre l'islam. Ils se sont en fait servis de cette idée pour théoriser le recours à la force contre le monde musulman. Mais, suite à l'échec des Etats-Unis en Irak, et celui du projet du grand MO, on a été témoin de l'échec de l'approche militaire de l'Occident contre l'islam. Ainsi l'islamophobie et la guerre contre l'islam ont pris de nouvelles dimensions., avec la publication des caricatures blasphématoires du noble prophète de l'islam (SAW) par des éditeurs danois, les extrémistes occidentaux ont en fait changé de méthode. Le film "Fitna" du néerlandais Gert Wilders contre le saint Coran faisait partie de cette nouvelle méthode de guerre contre l'islam. C’est dans ce cadre que l'on pourrait inscrire, l'autodafé du noble coran aux Etats-Unis, en France et en Australie. Désormais l'islamophobie est devenue plus insolente et plus ostensible notamment avec toute la panoplie dont dispose l’Occident : allant de l’humiliation jusqu’au sarcasme, en passant par falsification et altération, tout lui semble bon pour diaboliser les musulmans et leur religion.