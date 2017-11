L'imam qui se voulait être celui de la Ripoublique (vidéo)

Mardi 14 septembre 2010, le Parlement adoptait définitivement le projet de loi sur l'interdiction du port du voile intégral dans tout l'espace public (1). Ne faisant aucune mention de l'Islam dans le texte, le Conseil Constitutionnel pouvait alors valider sa conformité (2).

Dans la forme le projet ne visait pas la communauté Musulmane mais dans le fond, tout au long de l'élaboration de cette loi, était clairement visé encore une fois l'Islam et les Musulmans.

Et ce n'est pas le président du groupe UMP Jean-François Copé qui pourrait le nier. Lui qui s'était illustré dans la volonté de légiférer contre la pratique du voile intégral dès Janvier 2010 (3) ou comment pousser la réflexion à son paroxysme pour faire passer une loi contre les Musulmanes sans que cela n'y paraisse. On imagine alors le genre d'échanges entre législateurs lors de réunion de travail en vue de l'élaboration de ladite loi : "Bon ! Faut que l'on contre ces Musulmans sans donner l'impression qu'on les vise sinon ça passera pas !"

Que l'on soit d'accord ou non avec cette pratique, la logique aurait voulu que tout le monde prenne la défense du droit à la liberté de chacun de choisir pour soi. Mais qu'en est-il quand c'est au nom de la liberté elle-même qu'on prive des femmes qui n'empiètent pourtant pas sur celle des autres ?

A en croire le travail de réalisation de Marc Rozenblum et Agnès de Féo, on est pourtant loin du cliché de "la femme forcée et renfermée". Ce producteur de formation religieuse juive, qui pourtant au début était contre la pratique du voile intégral, et cette sociologue/réalisatrice ont été touché par la sincérité de ces Musulmanes qu'ils ont rencontré et attestent sans détour du caractère symbolisant l'affirmation pour celles qui le portent (4).

Que penser alors d'un imam sensé défendre ses coreligionnaires qui pourtant est encore plus virulent que "des étrangers" à cette communauté ? Clairement que l'étranger n'est pas celui qu'on croit ! Peut-être que cette affaire fera finalement tomber plus de clichés que prévu, les gens les plus proches de ces Musulmanes étant ceux qui les écoutent et les comprennent.

Ainsi en pleine crise économique, et alors que le peuple a parfois du mal à joindre les deux bouts ; entre l'indexation de cette frange de la communauté Musulmane qui a l'air de ne manquer de rien ou plus exactement de se contenter de ce qu'elle a et la promiscuité des pauvres gens du peuple, il n'y a qu'un pas pour désigner d'éventuels bouc-émissaires de ce marasme social et économique.

Le Bouc-Émissaire idéal :

Quand l'épouvantail est sorti tous les jours et alors que son but est de faire peur, les oiseaux ne tardent pas à le rapiécer pour se venger d'avoir trop longtemps été abusés et privés de "pain" par un faux-semblant.

On en est encore à l'étape de la sortie régulière de "l'épouvantail islamique" mais peu s'en faut, poussé consciemment par le propriétaire du champ que les oiseaux ne passent à l'acte.

Illustration :

En pleine affaire Bettencourt, quand le sentiment de dégout s'emparait peu à peu du français rencontrant des difficultés à retirer 500 euros de son propre argent au guichet d'une banque alors que l'ex-comptable de la riche héritière de L'Oréal ne se privait pas de retirer 50 000 euros liquide journalier à ce même guichet avec les compliments de la maison, on nous ressortait les suites de l'affaire "Liès Hebbadj" comme pour mieux orienter la colère (5). Mise en examen pour un énième motif comptant déjà à son actif ceux pour escroquerie, fraude aux aides sociales et travail dissimulé, le public "avisé" de TF1 et autres médias "impartiaux" était alors en droit de se dire : "Bah voilà où est passé le pain que je ne trouve pas pour moi ! C'est lui qui prend ma part !". (6)

La vidéo qui suit ne relate pas tout ces faits mais se veut être un décryptage d'un des coups montés politico-médiatiques en vue de liguer les populations les unes contre les autres dans le temps.

Ce qu'ils ne savent pas c'est que le Temps c'est Dieu et que leur ruse est sous la Sienne.

Hisnoulmuslim, pour Mecanopolis

