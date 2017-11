Israël investit dans l’image des mineurs chiliens

Le flamboyant homme d’affaire Leonardo Farkas [photo] a adressé un chèque de 10 000 dollars à chacun des 33 mineurs chiliens rescapés de la mine de San José.

Par ailleurs, le gouvernement israélien a invité les mineurs et leurs familles à passer de luxueuses vacances de Noël en Terre sainte afin de les remercier pour la foi qu’ils incarnent.

Leonardo Farkas, qui avait hésité à se présenter aux élections présidentielles chiliennes de 2009, pourrait franchir le pas en 2013. Juif d’origine hongroise, il a épousé l’héritière des hôtels Concord, Betina Friedman Parker. Ensemble, ils ont développé la petite entreprise minière de son père jusqu’à devenir les magnats du fer chilien. Sa vie de jet-setter et sa proximité avec des stars du show-business, qui tranchent avec le style réservé et cassant des patrons chiliens, l’ont rendu populaire. Il dispose du soutien du mouvement sioniste qui voudrait en faire l’« Obama » d’Amérique latine.