Indiana « Sarko » Jones, à La Recherche de la Pénurie… Taboue

Bon nombre d’adjectifs peuvent nous venir à l’esprit dès qu’il s’agit de qualifier notre gouvernement et son hyperprésident.« Stupide » mérite dorénavant – si vous en doutiez – de s’ajouter à la liste. Car comment qualifier, sinon de stupide, de mou du bulbe (rachidien), d’abruti notoire dans la lignée d’un Jean Sarkozy capable d’échouer une énième fois à ses rattrapages en droit, notre parodie de premier ministre François Fillon.Naïf et déçu du Chiraquisme. Naïf et déçu du Sarkozisme, voilà qu’il montre ses capacités à s’auto-mutiler en plein JT de 20h sur UMP Tv (TF1) en annonçant avec tout l’aplomb et l’arrogance qui caractérisent les sarkozistes notoires:« Il n’y aura pas de pénurie parce que nous allons prendre les décisions nécessaires (…) pour faire en sorte que le pays ne soit pas bloqué »., la certitude que demain, rien n’empêchera le pays de vivre. Autant creuser sa tombe!Et patatra. Le lendemain puis le surlendemain, on apprenait par Jean-Louis Borloo, lui-même, alors si muet durant ces 4 longs jours, qu’un tiers des stations services de France étaient à sec partielle ou totale d’un ou plusieurs produits pétroliers.Et les médias de se gausser une énième fois de ce nouveau couac de com’, même Radio UMP, Europe 1 Les ratés de com’ du gouvernement Un pouvoir qui essaye de se raccrocher aux branches qui cassent: Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, illustre populiste, explique ainsi la « légère » déconnexion des réalités:« il y a pu y avoir des retards ce week-end ». « Je crois qu’il y a eu des remontées sur la réalité du terrain qui n’ont pas été très exactes puisque sans doute on a mesuré avec retard l’ampleur des blocages » Pathétique, pitoyable, minable et ridicule, autant que les « tensions d’approvisionnement » du 18 octobre au soir, expression du blagueur raciste Hortefeux.Et de nous rappeler de la fameuse « Rigueur », des niches fiscales supprimées mais qui ne sont pas des augmentations d’impôts, de la paranoïa de la grippe A, voire du plus lointain, « nuages de Tchernobyl » s’arrêtant à la frontière.Prenez les gens pour des cons, allez-y…2 Symboles en primeD’une part, le successeur désigné du premier ministre décrédibilise (volontairement ou non) son prédécesseur.D’autre part, cela ne fait que confirmer l’absence d’intelligence politique et de vision de François Fillon, responsable de son propre échec personnel. Pas étonnant alors, que ce dernier laisse entrevoir dans une de ses dernières interventions, un éventuel destin…dans le privé, dégouté de la politique.Nul doute qu’à l’aube du prochain remaniement, devant autant de médiocrité, Fillon va pouvoir se fendre d’un « au revoir » très giscardien, en partant tête basse, par la petite porte à gauche de Matignon.