France : Uncle Sam et Tonton Marcel

Georges L Zeter

Un couple Américain du Missouri fin juin a pointé ses armes sur des manifestants. La scène montrait Mark et Patricia McCloskey brandissant un fusil d'assaut et un pistolet au passage d'un cortège Black Lives Matter devant chez eux. Le couple d'avocats sexagénaires s'était dit «terrifié» lorsque les manifestants, majoritairement noirs, s'étaient introduits en marchant sur une voie privée pour aller protester plus loin devant le domicile du maire de Saint-Louis, capitale de l’état. «J'étais terrifié que nous soyons assassinés en quelques secondes, que notre maison soit brûlée, nos animaux de compagnie tués. Nous étions seuls face à une foule en colère», avait déclaré le couple à une chaîne de télévision locale.

Que du bien banal chez uncle Sam me direz-vous, d’autant que nous sommes dans le sud profond où, il n’y a pas si longtemps les samedi soir de beuverie se terminaient par un lynchage et une pendaison aux branches basses des arbres... (re-Écouter « Strange Fruits » de Billie Holiday).

Il est probable que les McCloskey voyant tous ces noirs aient un peu flippé, non pas par pur racisme, mais par un conditionnement hérité depuis leur naissance, qui fait qu’un groupe d’African Americans revendiquant ne peut qu’être qu’une horde assoiffée de sang et voulant les exterminer, brûler leur mansion et faire un barbecue avec les chienchiens. Quant au fait qu’ils soient en colère… Ben en général les manifestants manifestent car justement ils le sont, colère ! Enfin, ces deux là âgés de 70 ans et + avaient certainement dû en leur prime jeunesse, les 60’, participer aux mouvements de soutient des droits civiques, c’était dans l’air du temps de défier les générations racistes et conservatrices et aussi, je le leur souhaite, d’être allés au festival pop de Woodstock…Ah ! Belle jeunesse à chemises à fleur, ah ! Confortable vieillesse à fusils à pompe…Mais bon, pour clore ce chapitre, le couple a été assigné en justice et sera très certainement condamné, mais le gouverneur de l’état a promis de les gracier car la vox populi leur donne raison : le second amendement est le droit de porter des armes pour protéger sa propriété…même s’il n’y a eu aucune violence et mots de trop, et si aucun manifestant n’est entré chez eux.

Ce fait divers je le tiens de RT France.

Qu’est ce donc mon sujet du jour ? La lecture des commentaires de cet article, rédigés par des français, françaises de tous bords. Et c’est là, où je me rends compte de la montée de…Mais c’est à vous de voir. Ces commentaires viennent du fil Facebook suite à cet article. Les textes sont gardés dans le jus, donc, désolé si parfois cela pique les yeux…

Nota bene : tous les commentaires ne sont là, de plus et il n’y avait que quelques-uns critiques contre le couple.

------------------------------------

- Guillaume Les fameux "manifestants pacifiques " qui ont defoncé leur portiques en fer forgé et fait irruption par effraction dans leur propriété privée . On voit de quel côté est le fameux "état de droit" .

- Jean-Paul Un policier a le droit de tirer dans le dos d'un suspect qui prend la fuite SI il a le sentiment que sa vie est en danger, mais des citoyens n'ont pas le droit de montrer que ce serait une très mauvaise idée d'essayer de mettre les pieds chez eux

- Jul Il est par contre parfaitement légal de rentrer par effraction dans le jardin des gens.

- Victor On marche sur la tête, courage à ce couple courageux.

- Sköll Bravo à ces gens qui ont osé défendre leurs maison.

- Alibert Cet état très certainement à gauche refuse la légitime défense ! Nous sommes nous aussi en France devant le même phénomène qui inverse les valeurs fondamentales ! "Laisser vous tuer nous nous chargerons d'appeler un taxi pour déposer mr devant la salle de gym de la prison "

- Manuela C est incroyable ! Ceux qui manifestantes ont le droit de casser et de vous casser la tête ? Et vous de vous laisser faire ?! WoW

- Valentin Ils ont défendu leur maison. Il y a des casseurs dans ces manifs socialistes.

- Benjamin En meme temps ils venaient dans leur jardin et avaient meme detruit leur entree de jardin!!!!

- Jérôme Ils marchent sur la pelouse. C est normal de râler

Vladimir Ils etaient a l'intérieur de la propriété. Il y a eu effraction violation de propriété. Ils etaient nombreux et menaçants...

- Nova Incroyable, ils cassent le portail d'une propriété privé, menace de mort des proprio, et parce qu'ils ce défendent, sont inculpé...

- David ils etaient chez eux , dans leur jardin...

- Nadine Si elle avait pas sorti son arme pour se protéger, que serait elle devenu

- Nicolas Mais... ils sont bien entres dans leur propriete en defoncant la grille non?

C'est quoi ce delirium?

- Marie-Françoise Je soutiens ce couple à 100 %, la situation pouvait dégénérer à tout moment et ils étaient seuls face à cette meute en état de les massacrer même sans armes.

- Malik Horn le monde à l'envers.. et s'ils n'avaient rien fait ils se seraient fait assassiner par ces sauvages.

- Franck Après avoir forcé l’entrée de la propriété de ce couple, les égorgeurs se sont dirigés vers la maison pour la piller avant de tomber nez-à-nez avec ses propriétaires qu’ils ont aussitôt menacés de mort. C’est à ce moment-là que les McCloskeys ont été chercher leurs armes pour défendre leurs vies et leur maison. Les McCloskey ne sont pas sur le bord de la route où ils auraient été « provoquer » de paisibles manifestants, mais sur leur pas de porte, dans leur propre jardin en train d’être envahi.

------------------------------------

Cette sélection a pour premier constat que : Des deux bords de l’atlantique, les points de vue soient si identiques ! Dans « Today » qui titre sur Youtube : “St. Louis Couple Goes Viral after Pointing Guns at Protesters”. Grosso modo les commentaires comme chez les français tournent autour de : l’invasion d’une propriété privée qui justifie cette démonstration armée, les manifestants ressentis comme « horde barbare » assoiffée de sang ; le déni sur un portail déjà cassé mais qui serait pourtant l’œuvre des manifestants et même une supposée pelouse abimée justifiant de pointer un fusil M16, une arme de guerre, ou la femme son pistolet dont elle conserva le doigt tout du long sur la gâchette…Et quant on sait comment ces machins là partent tout seul. Un vrai miracle qu’il n’y ait pas eu de morts.

Le profil des commentateurs est aussi semblable : jeunes males, blancs.

Autant, ce type de réactions cadre avec la mentalité américaine qui depuis le début de sa courte histoire à acceptée le fait que les conflits, même de voisinages pouvaient se régler avec le flingue à la main, autant, dans la culture française, peuple cartésien et de tradition paysanne, ça ne pouvait être une option, et qu’au contraire il fallait négocier, parlementer et d’en arriver à un compromis…Avant de sortir les fourches ou d’aller boire un coup. Ouais, AVANT !!! Avant que notre pauvre pays soit littéralement colonisé culturellement et où des mentalités venues d’ailleurs deviennent des reflexes tout à fait fréquentables : au nom de la propriété privée, au non de l’invasion des « autres », contre les « gauchos », au nom de la loi et de l’ordre, au nom du combat contre le « désordre » (manifester), et bien il est devenu normal pour nombre de français, jeunes de sortir éventuellement l’artillerie et de « se défendre ». La France est en passe de calquer ce que l'Amérique nous donne de pire à voir. Une Amérique marquée par l'affirmation de phénomènes de société accompagnés de leurs parts de tensions, de folies quotidiennes, de contradictions ingérables et relayées par les réseaux sociaux... Des traits qui ne sont plus si singuliers au pays de l'oncle Sam devenus des traits de l’oncle Marcel, béret/ baguette sous l’bras…

Bi-cultural

Comme franco/américain quel plaisir jusqu’aux années 2000 n’avais-je point d’aller d’un coté et de l’autre de ces deux continents et d’apprécier les dépaysements de chacun. Et quelle tristesse de nos jours de constater que ces deux entités culturelles si différentes aient accouché de sortes de jumelles mutantes si dissemblables et pourtant indissociables. Cette colonisation rampante importée voit le développement des communautés et de leurs tensions, plus personnes ne se supporte, chacun étant prêt à s’armer s’il le faut afin de chasser les intrus, alors qu’à la limite ces armes devraient faire peur à ceux qui gouvernent et vendent le pays à la découpe depuis quarante ans… Et pour bonne mesure : Les relations hommes-femmes copiées/collées de là bas, ne correspondent pas à ce qui fut le « conter fleurette », romantisme, les amourettes et bagatelle, l’amour galant de chez nous. Le féminisme porte flingue a pris le pas et on voit ce que l’on voit : des Schiappa et autres bastringues femelles du gouvernement, si tellement symptomatiques de la française d’aujourd’hui… Mettez par-dessus ça, une crise des opioïdes qui pointe du nez, un système éducatif basé sur la performance, un monde en verticalité fait de compétition, un monde d’Anglos chez les gaulois quoi… Et ainsi, le français qui était plutôt un être tolérant, un peu jouisseur/hâbleur, aussi truqueur devient un excité de la gâchette, prêt à défourailler sur le premier qui le regarde de travers, ou pose un pied sur l’herbe tondue ras de sa villa « mon rêve » en traites payables sur 35 ans…Sans oublier le signe « attention chien méchant ». (Beware the dog !).

Une citation nous dit : « Les Etats-Unis d'Amérique forment un pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence, sans jamais avoir connu la civilisation.» Et bien j’ajouterais que : « la France est passée du siècle des lumières à celui d’un abas jour made in china »…Et n’oubliez pas d’éteindre les lumières en sortant !



Georges Zeter/juillet 2020



Video: « Today” sur Youtube : “St. Louis Couple Goes Viral after Pointing Guns at Protesters”

https://www.youtube.com/watch?v=2EWJ7L6O91c

