Et si on essayait d'imaginer autre chose ?

Je commence par une considération commune à chacun de nous. Gens du peuple et personnages politiques. Rien ne va plus !!! Les premiers n’acceptent plus la gestion mondiale qui fait de nous, le peuple, les premiers affaiblis. Il y a des années que chacun de son côté, discute, critique. Seule l’économie mondiale semble être la principale préoccupation des grands de ce monde.Bernard Gonel, un homme ordinaire, issu du milieu ouvrier, regarde le monde courir à sa perte depuis de nombreuses années. Comme nous tous, il disait, il faut que ça change ! Avec la différence qu’un matin, ce jeune révolutionnaire de 65ans, écœuré par la résignation et l’indifférence générales s’est mis à son bureau et a entrepris d’écrire un livre sur la politique telle qu’elle pourrait nous être proposée. Non, Monsieur Gonel n’est pas un politicien, non il n’a pas fait d’études poussées, pourtant ce petit bonhomme (comme il se nomme lui-même), a le courage de ses pensées. Il ne convoite rien d’autre que le meilleur pour les gens, les travailleurs qui veulent garder leur emploi. Il ne recherche pas la reconnaissance, mais veut seulement rendre la parole au peuple.Pour cela il explique dans son livre tout ce qu'il serait possible d’entreprendre et propose un programme à la portée de tous… même des politiques. Il ne pensait pas parvenir à démontrer par des mots simples, qu’il suffisait de s’y mettre tous, d’aller ensemble vers le même objectif, retrouver la dignité, redonner l’espoir aux jeunes perdus dans un monde indifférent à leur demande. Il y a plusieurs années que Bernard travail sur son projet. Il ne veut plus à l’automne de sa vie, continuer de se dire, j’ai beaucoup renaudé, mais qu’ai-je fait de concret ?Alors à sa façon, avec des mots qui nous frappent, il nous ouvre les yeux sur un autre espoir. Comme il ne croit pas vraiment à la possibilité que son livre soit édité, il en a mis le contenu sur un site qu'il a créé dans ce but et qui reçoit déjà de nombreuses visites. Si vous prenez le temps d'y jeter un œil, je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus, car cela en vaut la peine. Pour que les choses bougent, il suffit d’un petit clic sur http://acs.ege2.fr Nous serons les petites rivières qui formerons les grands fleuves. Dans cette faune politique, s’il y a des personnalités ouvertes à toutes propositions, il se peut qu’en entendant le discours de Bernard Gonel, ils tendent une oreille attentive à ce qu'il propose. Les petits clics, peuvent donner de grandes claques ! Merci à Bernard de m’avoir fait sortir de ma léthargie. Avec toute ma reconnaissance. Claire Rinaldi