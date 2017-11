Erdogan critique les politiciens laïcs

Rarement, l’extrémisme laïc turc aura vu un adversaire aussi ingénieux, aussi sagace que le Premier ministre Erdogan. On pourrait certes reprocher au personnage une quantité de choses, un certain goût pour la politique- spectacle, une espèce de papillonnage entre conviction et considération, entre conservatisme et non conformisme, il n’en reste pas moins vrai que c’est sous sa primature que la Turquie musulmane a commencé à respirer. Une longue et profonde expiration après des décennies de discrimination, de précarité, de répression, du quasi anonymat qui faisait qu’un Turc pratiquant avait peur de faire sa prière, qu’une Turque croyante craignait de porter le voile. Cette Turquie là que le kémalisme triomphant n’a cessé depuis 1920 de piétiner, au nom d’un laïcisme fanatique, aveugle, quasi forcené, sort donc timidement la tête de l’eau et le mérite ne peut en revenir qu’à Erdogan et à son parti « Justice et Développement », si foncièrement impliqués dans ce que les analystes qualifient de « retour en douceur aux valeurs ». Le dimanche 17 octobre, Erdogan a ouvert son cœur à la presse, égrenant toutes les injustices, toutes les disparités, dont était victime la société musulmane turque sous le règne des Laïcs. A travers cette tribune, le Premier ministre entendait en réalité rappeler aux électeurs, ceux-là mêmes qui s’apprêtent à se rendre aux urnes, pour renouveler dès l’été prochain le parlement, le danger qui les guette. Car l’extrémisme séculier n’est pas un mal qui se guérit par lui-même. Ses avatars continuent longtemps à survivre sous les dehors trompeurs de ces « pseudo envies d’ouverture » qu’expriment, çà et là, les politiciens laïcs. La Turquie de 2010 en est justement là, depuis que les récentes réformes institutionnelles d’Erdogan ont été adoptées par référendum et avec une large majorité. Ces 26 amendements ratifiés à 58 % des suffrages aboutissent à terme à l'affaiblissement des pouvoirs des juges et de l'armée, naguère sacralisés au nom de la doctrine d'Atatürk et à cet égard, il est fort naturel que les bénéficiaires de cette doctrine cherchent à se rattraper en promettant monts et merveilles aux électeurs. Mais l’expérience a bien prouvé une chose : la raison collective finit toujours par trouver sa voie et en Turquie cette voie est celle qu’a ouvert Recep Tayyeb Erdogan.