Décodage de 25 techniques de désinformation

Voici quelques techniques courantes utilisées par différents organes de

pouvoir – publics ou privés –

cherchant à occulter des vérités qui dérangent. Il est utile de garder

ces concepts à l’esprit lors de la

lecture d’informations relatives à des sujets controversés (ils sont

nombreux) … pour autant, règle n°1,

que vous sachiez même qu’ils le sont. Faites le test. Vous serez sans

doute surpris de constater à quel

point ces procédés percolent au travers de nombre de propos tenus par

des instances officielles, des

"experts" et par extension de nombreux médias.



Jean-Luc Guilmot – Juin 2008



Technique n°1 : Evitement

Ne pas écouter la controverse, ne pas la voir, ne pas en

parler. Si elle n’est pas rapportée, elle n’existe pas et il

n’y a pas lieu de s’en occuper.



Technique n°2 : Superficialité

N’aborder la controverse qu’en périphérie, sur des points

mineurs voire pittoresques. Eviter soigneusement les

points clés de l’argumentation.



Technique n°3 : Indignation

Rejeter le sujet de façon indignée ("jamais une chose

pareille ne serait possible"). Jouer sur le sentiment

d’incrédulité ("il y aurait eu des fuites", "ça se saurait", …)



Technique n°4 : Rumeur

Considérer la controverse comme une rumeur de plus,

sans fondements, quels que soient les arguments

présentés.



Technique n°5 : Homme de paille

Présenter la position de son adversaire de façon

volontairement erronée, en sélectionnant son argument le

plus faible, en amplifiant sa portée puis en le détruisant.



Technique n°6 : Messager

Décrédibiliser le porteur du message. Par extension,

associer les opposants à des dénominations impopulaires

telles que "excentrique", "extrême-droite", "gauchiste",

"terroriste", "conspirationniste", "radical", "fanatique", ou

même "blonde" etc…



Technique n°7 : Biais

Exacerber tous les faits qui pourraient donner à penser

que l’opposant opère en dissimulant ses véritables

intentions ou est sujet à tout autre forme de biais.



Technique n°8 : Confusion

Quelque soit le niveau de la polémique mais sans y faire

référence, confirmer la thèse officielle par un communiqué

laconique sur une nouvelle étude favorable et rassurante.



Technique n°9 : Autorité

S’associer à l’autorité (organismes internationaux etc.) et

présenter ses arguments avec suffisamment de jargon, de

détails techniques et de sources pour les crédibiliser.



Technique n°10 : Innocence

Faire l’innocent. Quelle que soit la solidité des arguments

de l’opposant, éviter la discussion en leur contestant toute

crédibilité, toute existence de preuves, toute logique ou

tout sens. Mélanger le tout pour un maximum d’efficacité.



Technique n°11 : Amalgame

Associer les charges de l’opposant à des charges farfelues

facilement réfutables, qu’elles soient antérieures ou le fait

d’autres opposants. En y étant associées, les charges

subséquentes, quelle que soit leur validité, sont alors

beaucoup plus facilement discréditées.



Technique n°12 : Diviser

Diviser pour mieux régner et par extension mettre

l’accent sur les différences entre les différents courants

des opposants et l’impression de chaos que cela procure.



Technique n°13 : Pseudo-débat

Présenter la version de l’opposant en premier lieu puis

démentir par une succession de déclarations issues de

sources faisant apparemment autorité.



Technique n°14 : Confession

Admettre avec candeur que des manquements (mineurs)

ont été identifiés et que des solutions ont été apportées.

Les opposants cependant en ont tiré parti pour gonfler la

controverse et tenter de démontrer ce qui n’existe pas.



Technique n°15 : Edulcorer

Utiliser des termes techniques sans contenu émotif pour

décrire le problème.



Technique n°16 : Enigme

Les énigmes n’ont pas de solution. Etant donné la

multitude des paramètres, des intervenants et de leurs

interactions, le sujet est bien trop complexe pour ne

pouvoir être jamais résolu. Une technique couramment

utilisée pour décourager ceux qui cherchent à suivre…



Technique n°17 : Solution complète

Eviter le problème en exigeant de l’opposant qu’il

fournisse une solution complète à la résolution de la

controverse.



Technique n° 18 : Omission

Omettre des preuves, des publications ou des

témoignages contraires. S’ils n’existent pas, ce ne sont

pas des faits, et le sujet ne doit pas être couvert.



Technique n°19 : Sang froid

Amener l’opposant à argumenter dans une position

difficile et jouer sur sa perte de sang froid pour le

décrédibiliser.



Technique n°20 : Expertise

"You don’t bite de hand that feeds you", disent les

Anglais. Créer son propre groupe d’experts et le financer

directement ou indirectement.



Technique n°21 : Preuve impossible

Ignorer les preuves présentées par l’opposant comme

étant non pertinentes et lui demander des preuves

inaccessibles, que ce soit matériellement (non disponibles

ou soustraites au regard du public), techniquement

(années de recherche) ou financièrement.



Technique n° 22 : Déni

Dénier toute crédibilité ou être extrêmement critique vis à

vis de publications, de témoignages ou même de propos

officiels d’organes de pouvoir, en les désignant comme

des "sources non valides" ou "des éléments sortis de leur

contexte".



Technique n°23 : Fausse preuve

Introduire des éléments contradictoires par rapport à

l’argument de l’opposant, au besoin en fabriquant de

fausses preuves, par exemple sous la forme d’études

scientifiques au protocole particulièrement étudié.



Technique n°24 : Grand Jury

Organiser un grand jury ou des états généraux avec tous

les atours de la consultation la plus large et la plus

ouverte qui soient. Neutraliser ensuite les sujets qui

fâchent et présenter le rapport final comme étant l’état du

consensus général.



Technique n°25 : Diversion et distraction

Créer l’événement ailleurs pour distraire et écarter

l’attention du public



«transmis par florent bigel»



[http://www.vigli.org/PDF911/Decodage_de_25_techniques_de_desinformation.pdf]urlblank: http://www.vigli.org/PDF911/Decodage_de_25_techniques_de_desinformation.pdf