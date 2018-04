Antisémitisme musulman ou islamophobie juive ? (Fin)

Majoritairement issus du Maghreb ou du Monde Arabe, ils sont porteurs d’une haine passionnelle envers l’islam et les musulmans. Qu’ils s’appellent Zemmour, Bat Yor, Bensousan, Chemla ou Habib, ils n’ont jamais connu, eux ou leur famille, ni pogroms, ni rafles beaucoup moins de chambres à gaz.



Et pour cause, leurs pays d’origine ont bravé les décrets et les interdits des puissances occupantes, pour justement ne pas les soumettre aux iniques lois de Vichy, Rome ou Berlin. Seulement à les entendre : Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen ou Buchenwald se situaient de l’autre rive de la méditerranée, en terre d’islam.



Et, dans un élan de folie collective, ce sont les Arabes et notamment les Palestiniens qui devront en payer le prix de la vengeance.



Comment expliquer autrement cette révulsion endémique qui les habitent envers tout ce qui est musulman, Noir ou Arabe ?



En fait ce que ces sionistes impénitents reprochent réellement aux musulmans de France n’est pas tant leur crime passé, il n’y en a pas, mais bien en revanche leur positionnement politique actuel favorable à la Palestine et par conséquent hostile à Israël.

C’est dire combien cette animosité est amenée à s’aggraver avec le temps, vu que le seul consensus au sein de cette communauté musulmane française est l’unanimité de son soutien total et inconditionnel à la cause palestinienne.



Ainsi, la guerre totale que les nombreuses officines sionistes mènent aux musulmans français n’est qu’à ses débuts. Et rien ne leur sera épargné. Diffamation, calomnie et diabolisation, tous les procédés fascistes en effet qu’Israël en a le secret. Vu que, d’une part, certains de ses habitants l’ont déjà vécus en Europe et, surtout, vu qu’il est aujourd’hui le seul pays gouverné par des mouvances ostentatoirement fascistes.

Quoi qu’il en soit, la nervosité apparente des amis d’Israël dessert leur cause et décrédibilise leur engagement. Et personne n’est dupe, exception faite de ceux qui ont intérêt de l’être.Tandis que les musulmans français concordent leur action collective et marquent des points, confortés en cela par la justesse de leurs causes, qu’elle soit d’ailleurs celle de l’émancipation sociopolitique ou celle du droit et la justice pour le peuple palestinien. Le miracle est que les deux causes vont de pair. Tant la justice est une et indivisible. Raison pour laquelle, plus seront nombreux les 300 de Val et acolytes, mieux nous serons à l’ombre [1].







[1] Un espion de Lionidas vient affolé expliquant que l’armée adverse est tellement nombreuse que ses soldats peuvent couvrir le soleil par leur lance, un Spartiate, imperturbable, lui rétorqua : Tant mieux nous serons à l’ombre.