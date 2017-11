Alzheimer : Une fausse piste…

Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, des plaques de protéines appelées « bêta-amyloïdes » s’accumulent dans le cerveau. L’hypothèse était donc, pour de nombreux chercheurs, que ces amas étaient responsables de la maladie d’Alzheimer, et le médicament, objet des études aujourd’hui interrompues, devait justement réduire ces fameuses plaques. De ce côté, il a parfaitement joué son rôle. Les plaques de protéines ont bien diminué dans le cerveau des patients concernés par les études. Mais ces personnes n’ont pas vu leur état s’améliorer. Ni leur mémoire ni leurs fonctions cognitives n’ont bénéficié du traitement et, c’est le pire, leur capacité à accomplir les tâches quotidiennes a encore faibli…Pour le Docteur Judes Poirier, biochimiste québécois spécialiste de la maladie d’Alzheimer, ces résultats n’ont rien d’étonnant : « Chez la souris tout comme chez les personnes âgées, la présence de plaques de protéines bêta-amyloïdes n’est associée ni à la perte de neurones ni à la perte de mémoire, même lorsque le cerveau est plein d’amyloïdes ».D’autres hypothèses quant aux causes de la maladie d’Alzheimer devront donc être étudiées si l’on veut trouver des remèdes.Bien qu’il n’existe pas de traitement médicamenteux efficace pour soigner la maladie d’Alzheimer, un certain nombre de recherches ont permis de montrer qu’il était possible de freiner son évolution :- D’après les recherches de scientifiques brésiliens, certaines plantes médicinales telles que la mélisse, la sauge et le Ginkgo biloba réduiraient les symptômes liés à la maladie.- Une vie sociale et intellectuelle active (jouer aux cartes, faire des mots croisés, rencontrer des amis, avoir une vie associative…), une alimentation riche en oméga 3 et une activité physique régulière sont autant d’atouts pour limiter également l’emprise de la maladie sur la qualité de vie.DJAMELITO